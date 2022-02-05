أردوغان يعلق على إمكانية استخدام تركيا للغاز الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومع رئيس وزرائه نفتالي بينيت، موضوع نقل الغاز إلى تركيا.

وأكد أردوغان إمكانية استخدام الغاز الإسرائيلي في بلاده، والعمل على نقله إلى أوروبا عبر التعاون المشترك بين الجانبين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات خلال عودته من أوكرانيا إلى تركيا، مساء الخميس: "يمكن أن نستخدم الغاز الإسرائيلي في بلادنا، بل وأبعد من ذلك يمكن أن ننخرط في جهد مشترك عبر نقله إلى أوروبا"، وأوضح موضوع الغاز سيكون على طاولة المباحثات مع الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته إلى تركيا منتصف مارس/ آذار.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لا تواجه مشكلة في الغاز الطبيعي بالوقت الراهن، وقال إن العراق قد يزود بلاده بالغاز الطبيعي، وأضاف أنه "قد يتم تزويد تركيا بالغاز من العراق أيضا.. لكن أؤكد مجددا أننا لا نواجه مشكلة في الغاز الطبيعي بالوقت الراهن".

وأشار إلى أن ثمة أصوات داخلية في تركيا تدعي نقص مخزون الغاز الطبيعي بالبلاد، رافضا تلك الادعاءات بشدة، وأوضح أن حقيقة ذلك مشكلة بسيطة مصدرها الجانب الإيراني، ولا تعني نفاذ مخزون الغاز بالبلاد.

وذكر أنه تحدث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي حول هذا الموضوع، وطلب منه مدة تتراوح بين 10 و15 يوما لحل المشكلة، وهو ما حدث بالفعل، وعاد تدفق الغاز إلى تركيا لطبيعته.

وأوضح أردوغان أن ناقش مع رئيس الإقليم الكردي نيجيرفان بارزاني إمكانية تزويد تركيا بالغاز الطبيعي مؤخرا.