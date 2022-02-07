دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 135.7 نقطة في يناير/ كانون الثاني 2022، بزيادة قدرها 1.5 نقطة، أي 1.1% عما كان عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ويعود سبب الزيادة للمؤشر في الشهر الماضي إلى عوائق من ناحية الإمدادات بالزيوت النباتية، حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 185.9 نقطة في يناير، أي بزيادة شهرية قدرها 4.2٪. محققًا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق، وهذا سبب انتعاش المؤشر بالنسبة لأسعار الأغذية في هذا الشهر. وتعكس الزيادة ارتفاع أسعار الزيوت الرئيسية كافة، مثل زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت ودوار الشمس. وهي مدعومة أيضًا بارتفاع أسعار النفط الخام.

وقال بوبكر بن بلحسن، مدير شعبة التجارة والأسواق في المنظمة، إن سبب الزيادة هو تقلّص الكميات المتاحة للتصدير إلى جانب العوائق والقيود الأخرى من الإمدادات، لاسيما نقص الأيدي العاملة وأحوال الطقس غير المواتية. وثمة مخاوف من ألا تتراجع تأثيرات هذه العوائق بسرعة.

وارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان للشهر الخامس على التوالي بمتوسط 132.1 نقطة خلال يناير، أي بارتفاع قدره 2.4% عما كان عليه في الشهر السابق عليه. ما جعله أعلى بمقدار 18.7% من قيمته المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي في 2021. فقد سجّلت أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم والزبدة أعلى الزيادات.

وساهم تراجع الكميات المتاحة للتصدير من بلدان أوروبا الغربية وتراجع التوقعات لإنتاج الحليب في أوقيانوسيا في الأشهر المقبلة إلى ما دون المتوسط، إثر تأخر التجهيز والنقل الناجم عن نقص اليد العاملة بسبب جائحة فيروس كورونا.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه مقارنة لمؤشرات أسعار السلع الغذائية بين 2019 إلى يناير 2022 ومؤشر كل سلعة خلال هذه الفترة الزمنية.