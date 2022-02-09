نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أخبرت شركتا هيونداي وكيا مالكي ما يقرب من 500 ألف سيارة في أمريكا بركن مركباتهم في الخارج وبعيدًا عن المباني بسبب عيب محتمل يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق تلقائي حتى في الوقت الذي تكون فيه السيارة لا تعمل.

وبينت الشركتان الجنوب كورية أن الخلل يكمن بوحدة التحكم في كمبيوتر المكابح المانعة للانغلاق الأمر الذي قد يسبب تماسا كهربائيا وربما يتسبب في نشوب حريق في حجرة المحرك.

وأصدرت شركة هيونداي قرار استدعاء لعام 2016-2018 لسيارات من طرازات سانتا في و2017-2018 سيارات الدفع الرباعي الرياضية سانتا في و2019 موديلات سانتا في XL و 2014-2015 سيارات الدفع الرباعي توكسون.

من جهتها تستدعي كيا سيارات السيدان K900 المصنعة بين 2016-2018 وسيارات الدفع الرباعي سبورتج 2014-2016. في المجمل، تستدعي هيونداي 357،830 سيارة بينما تستدعي كيا 126،747 سيارة.