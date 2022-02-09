دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدى الانهيار التاريخي في أسهم شركة "ميتا" هذا الأسبوع إلى محو 42 مليار دولار من ثروة مارك زوكربيرج الشخصية، مما أدى إلى انخفاضه للمرتبة الـ14 في قائمة بلومبيرغ لأغنى أغنياء العالم.

ومن بين أثرياء التكنولوجيا، يتصدر إيلون موسك القائمة بصافي ثروة بلغ حجمها 238 مليار دولار، ليليه جيف بيزوس بصافي ثروة 186 مليار دولار، ثم بيل غيتس بصافي ثروة بلغ 129 مليار دولار على لائحة أثرياء القطاع التكنولوجي.

وشملت القائمة حجم الخسائر السنوية لكل ملياردير، ليتصدر زوكربيرغ القائمة بأعلى نسبة خسارة بلغت 42.2 مليار دولار. يمتلك زوكربيرغ، البالغ من العمر 37 عامًا، أكثر من 398 مليون سهم في شركة "ميتا"، أو 14.2٪ من الشركة، وفقًا لإيداع SEC من فبراير 2021، وهو أحدث ملف متاح.

إضافة إلى تقرير الأرباح الكارثي لشركة "ميتا"، كشفت الشركة لأول مرة عن مقدار الأموال التي تنفقها على تحولها إلى محيط الـ"ميتا فيرس". لتبلغ أيضًا عن انخفاض طفيف عن الربع السابق، لكنه لافت للنظر في مستخدمي فيسبوك النشطين يوميًا في الولايات المتحدة وكندا.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على حجم الخسائر السنوية لأثرياء التكنولوجيا وفقًا لمؤشر بلومبيرغ لأغنياء العالم.