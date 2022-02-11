اقتصاد السعودية نهاية 2021.. كيف جاءت النتائج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ارتفع إجمالي الناتج المحلي السعودي في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 6.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقديرات نشرتها الهيئة العام للإحصاء السعودية. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.6 في الربع الرابع من 2021 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وعزت الهيئة ذلك إلى ارتفاع ناتج الأنشطة النفطية بنسبة 10.8%، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار %5.0، حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموًا قدره %2.4 على أساس سنوي. ووفقًا للنتائج، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بلغت نسبته 1.6% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام 2021.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على آخر إحصاءات التغير السنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الربعي في السعودية.