6 أمور عليك القيام بها إذا كان دخلك غير ثابت ولا يمكن التنبؤ به

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- هل أنت ممن يعملون بشكل مستقل، أو تكسب عمولات، أو تدير شركة صغيرة؟ إذا فمن المحتمل أن يكون دخلك لا يمكن التنبؤ به من سنة إلى أخرى. لكن الطريقة التي تدير بها الأموال التي تجنيها لا ينبغي أن تكون كذلك.

فيما يلي بعض الطرق الذكية للتأكد من أن لديك ما يكفي لدفع فواتيرك وتقليل الديون وجمع بعض المدخرات على الرغم من وجود دخل متقلب.

احسب جميع نفقاتك

يجب أن تكون واقعيًا عند تخصيص المبلغ الذي تحتاجه لتغطية النفقات الأساسية: السكن، الطعام، الغاز، مدفوعات الديون وما إلى ذلك.

كذلك الأمر بالنسبة لنفقات العمل، تأكد من احتساب الضرائب التي تلحق عملك سواء كانت على الدخل أو بسبب العمل الحر أو فيما يخص الموظفين الذين يعملون معك.

بالإضافة لما سبق قد تفكر بتوفير المال لشراء تأمين ضد العجز.

كن واقعيًا بشأن أرباحك المحتملة

يوصي الخبراء الماليون بتقدير واقعي لمقدار الايرادات التي يمكن تحقيقها، كذلك من الأفضل أن يكون لديك وظيفة جانبية لزيادة دخلك حين تبدأ مشروعًا جديدًا.

احتفظ بالاحتياطيات النقدية للأشهر العجاف والفواتير المفاجئة

حاول تخصيص ما يعادل 6 إلى 12 شهرًا من النفقات لتلك الأشهر التي لا تحقق فيها الكثير من الدخل.

إذا كان لديك شريك حياة يحقق دخلاً ثابتًا يدعم أسرتك، فقد لا تحتاج إلى تخصيص أكثر من 6 أشهر. قد يكون الأمر نفسه صحيحًا إذا كان لديك تكاليف عامة منخفضة جدًا، مما يعني أنه من غير المرجح أن تواجه إصلاحات غير متوقعة أو زيادات في الإيجار أو تضخم أسعار الإمدادات.

كن منظمًا عند توزيع الإيرادات

يوصي الخبراء بتوزيع الإيرادات بناءً على نفقاتك وأهدافك المالية: X٪ للضروريات، كالسكن والطعام، و X٪ للضرائب، و X٪ لأهداف الادخار، مثل السفر، وشراء المنزل أو التقاعد.

ضع استراتيجية لمدخرات التقاعد

يجب تخصيص ما لا يقل عن 10 إلى 20٪ من كل مكسب للتقاعد، قد يكون من الصعب القيام بذلك عند إطلاق مشروع جديد ولكن يجب البدء بتوفير هذه المدخرات التقاعدية خلال سنتين كحد أقصى من بداية المشروع، أو سوف تحتاج لطريقة أخرى لكسب المزيد من المال.

اطلب المساعدة الخارجية

يمكن طلب المساعدة من أخصائي الضرائب والتخطيط إذا لم تكن تكسب الكثير من المال في مشروعك المستقل أو تدفع الكثير من العمولات، وذلك لوضع استراتيجية إدارة الأموال لتحقيق الاستقرار المادي على الرغم من وجود دخل لا يمكن التنبؤ به.