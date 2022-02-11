دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا للمسح السنوي الذي أصدره الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة (NRF) بالتعاون مع شركة "بروسبر" المختصة بالأبحاث والتحليلات، من المتوقع أن يصل الإنفاق في عيد الحب إلى 23.9 مليار دولار هذا العام في الولايات المتحدة، وهو ارتفاع عن 21.8 مليار دولار في عام 2021.

وفقًا للاستطلاع، من المتوقع أن يصل متوسط إنفاق المتسوقين إلى ​​175.41 دولارًا للشخص الواحد على هدايا عيد الحب، ليرتفع عن متوسط إنفاق 164.76 دولارًا في عام 2021. حيث لا تزال الحلوى (56%) وبطاقات المعايدة (40%) والزهور (37%) هي الهدايا الأكثر شيوعًا في عيد الحب. يخطط ما يقرب من ثلث المستطلعين (31%) لتقديم "أمسية في الخارج" هذا العام، ارتفاعًا من 24% في عام 2021 وأقل بقليل من مستويات ما قبل الجائحة، بإجمالي 4.3 مليار دولار. ما يقرب من الربع (22%) سيختارون إهداء المجوهرات لشخص مميز. يقدر إجمالي الإنفاق على المجوهرات بـ 6.2 مليار دولار، ارتفاعًا من 4.1 مليار دولار في عام 2021 والأعلى في تاريخ الاستطلاع.

لا يزال التسوق عبر الإنترنت الوجهة الأكثر شعبية في عيد الحب هذا العام، حيث تمت زيارته بنسبة 41٪، لتليها المتاجر الكبرى بنسبة 32٪، ومتاجر التخفيضات بنسبة 28٪، والشركات الصغيرة المحلية بنسبة 18٪، وبائعي الزهور بنسبة 17٪.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على حجم الانفاق لعيد الحي في أمريكا خلال السنوات الـ 10 الماضية، والهدايا الأكثر شيوعًا لهذا العام.

ملاحظة: تم إجراء الاستطلاع على 7728 مستهلكًا بالغًا في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 3 إلى 11 يناير، بهامش خطأ يزيد أو ينقص عن 1.1٪.