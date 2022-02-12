دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أطلقت المديرية العامة للجوازات في جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا”. حيث دشن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخميس، جواز السفر السعودي الجديد، بمواصفات إلكترونية وأمنية حديثة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن الجواز الجديد "مصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية".

وفي الدول العربية جاءت 13 دولة ضمن القائمة التي تقدم لمواطنيها جواز سفر إلكتروني، في حين ما تزال الدول العربية الأخرى تستخدم جواز السفر غير الإلكتروني أو بدون الشريحة. نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على تقسيم الدول العربية المصدرة لجوازات السفر الإلكترونية وغير الإلكترونية.