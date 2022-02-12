نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- تفاخر إيلون ماسك، أو ربما اشتكى، مرارًا وتكرارًا من أنه سيدفع ضرائب فيدرالية عن عام 2021 أكثر مما دفعه أي شخص، حوالي 11 مليار دولار. لكن يبدو أن تسلا لن تدفع سنتًا واحدًا.

قد لا تدفع تسلا ضرائب فيدرالية في أي وقت في المستقبل المنظور، على الرغم من أن الشركة أعلنت للتو عن أكثر سنواتها ربحية على الإطلاق. في عام 2021، سجلت Tesla صافي دخل قدره 5.5 مليار دولار، ودخلًا معدلًا قدره 7.6 مليار دولار.

لكن الشركة أفادت أن عملياتها في الولايات المتحدة خسرت 130 مليون دولار العام الماضي قبل احتساب الضرائب. تدّعي الشركة أن جميع أرباحها قبل الضرائب، أكثر من 6 مليارات دولار، جاءت من العمليات الخارجية، على الرغم من أن 45% من إيراداتها جاءت من المبيعات الأمريكية.

على الرغم من أن تسلا تشير إلى أن فاتورة الضرائب الأجنبية الخاصة بها بلغت 839 مليون دولار، فإن فاتورة ضرائب الولاية كانت 9 ملايين دولار فقط. وكانت فاتورة ضرائبها الفيدرالية صفرًا.

قال مارتن سوليفان، كبير الاقتصاديين لمحللي الضرائب وخبير في ممارسات ضرائب الشركات الأمريكية: "هذا يتحدى الفطرة السليمة، لكنه لا يتحدى قانون الضرائب الأمريكي".

تحويل الأرباح إلى الخارج.. على الورق

قال سوليفان إنه يعتقد أن الخسارة البالغة 130 مليون دولار على عملياتها في الولايات المتحدة ترجع على الأرجح إلى ممارسة شائعة للشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة: هيكلة عملياتها بحيث تكون الشركات التابعة الخارجية هي التي تبلغ عن الدخل، مما يترك الشركة الأمريكية من دون دخل خاضع للضريبة على الإطلاق.

لا تتوقع Tesla دفع ضرائب أمريكية في أي وقت قريب

بالنظر إلى المساعدة المالية الكبيرة التي تلقتها تسلا منذ فترة طويلة من الدعم الحكومي لسياراتها الكهربائية، لا يتعين على الشركة استخدام لعبة وهمية لنقل أرباحها إلى الخارج لتجنب دفع الضرائب. بدلًا من ذلك، يمكنها استخدام الخسائر السابقة لحماية دخلها الحالي من أي فاتورة ضريبية.

استخدمت شركات التقنية التي تخسر أموالًا لسنوات قبل أن تحقق ربحًا مثل أمازون هذه الطريقة. وكذلك الأمر بالنسبة لشركات الخطوط الجوية القديمة التي تعاني من مشاكل مالية، والتي لن تضطر على الأرجح إلى دفع ضرائب لسنوات مقبلة بعد تسجيل خسائر بمليارات الدولارات أثناء جائحة كورونا، على الرغم من تلقيها المليارات من المساعدات الفيدرالية.

كانت تسلا تخسر الأموال لأكثر من عقد من الزمان قبل أن تبدأ أخيرًا في الإبلاغ عن صافي الدخل في عام 2020. كانت تلك خسائر حقيقية، حدثت عندما فاقت تكاليف تطوير وبناء سياراتها في سنواتها الأولى الأموال التي يمكن أن تبيعها مقابلها. لقد فعلت ذلك مع توقع أنها ستحقق ربحًا في المستقبل مع زيادة الطلب وانخفاض التكاليف. هذا بالضبط ما حدث.

ولكن، من خلال تكبد خسائر بمليارات الدولارات، تمكنت Tesla من تجميع صافي خسائر التشغيل المحمولة التي يمكن استخدامها في المستقبل.

هل تخسر تسلا الأموال في أمريكا؟

هناك سبب آخر محتمل لإبلاغ Tesla عن خسارة ما قبل الضرائب على عملياتها في الولايات المتحدة: سبب لا يمثل مناورة محاسبية مصممة لخفض الضرائب بقدر ما هي علامة تحذير حول جدوى الشركة. ربما لا تزال تخسر المال على السيارات التي تبيعها في الولايات المتحدة، ولا يمكنها جني الأموال إلا باستخدام التكاليف المنخفضة لمصنع جديد نسبيًا في شنغهاي، الصين.

فاتورة الضرائب الضخمة النادرة لماسك

يمتلك ماسك تاريخًا في استخدام قانون الضرائب الأمريكي لدفع ضرائب دخل فيدرالية شخصية قليلة أو معدومة. يُظهر تقرير صادر عن ProPublica أنه في عام 2018، لم يدفع ماسك والعديد من الأمريكيين الآخرين الذين يعتبرون من أغنى أغنياء العالم أي ضريبة دخل.

في حالة ماسك، لا يتقاضى أي راتب من تسلا، إنما فقط خيارات أسهم قيّمة للغاية، كشكل من أشكال التعويض. وبموجب قانون الضرائب الأمريكي، لا يتعين عليه دفع ضرائب على هذه الخيارات إلا إذا قام باستخدامها لشراء نوع من الأسهم.

كما سيتعين عليه دفع ضرائب إذا باع الأسهم التي يمتلكها بالفعل بسبب استثماره السابق في الشركة، وهو ما لم يفعله إلا نادرًا.

من المحتمل أن ينتج عن الصفقات التي قام بها في الأسهم مجتمعة فاتورة ضريبية فيدرالية بقيمة 11 مليار دولار تقريبًا، والتي قام بالتغريد عنها.

ولكن قد تكون هذه هي المرة الأخيرة لسنوات مقبلة التي يدفع فيها ضريبة فيدرالية كبيرة، ما لم يوافق الكونغرس على أحد المقترحات المختلفة لفرض ضرائب على صافي ثروة الأفراد الأكثر ثراءً في البلاد، بدلًا من مجرد دخلهم.