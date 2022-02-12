دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر اسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبرز المواضيع التي تفاعل عليها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في المملكة العربية السعودية، صباح السبت، مع استمرار حالة الترقب والمخاوف من إقدام روسيا على غزو أوكرانيا وما ستكون عليه ردة فعل الغرب وأمريكا.

تختلف تقديرات حجم ثروة بوتين الشخصية، حيث ووفقا للرواية الرسمية فإنه يمتلك شقة صغيرة ومرآباً وعدة سيارات، ولكن أحد التقديرات تقييم ثروته بما يصل إلى 200 مليار دولار، وهو ما رد عليه المتحدث الرسمي الكرملين، ديميتري بيسكوف سابقا، قائلا إن التقارير التي تقترح أن الرئيس الروسي فاحش الثراء هي "تحريف للواقع."

بوتين يعتبر أحد أقوى الرجال في العالم. ولد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في 1952، فلاديمير بوتين عمل لدى جهاز الاستخبارات الروسي (KGB) كجاسوس في ألمانيا قبل دخول مجال السياسة – وصعد من العمل في مكتب العمدة في سانت بطرسبرغ إلى رئاسة الدولة.

أما فيما يتعلق بسر قوته فإن بوتين يملك 3 أدوات رئيسية تتمثل في القوة الإلكترونية والقدرة العسكرية وعبادة الشخصية، وهذه الثلاثة معا تشكل سلاحا نفوذه غالبا ما يكون فعالا، ومن ركوب الخيل والتحليق والغوص، يظهر فلاديمير بوتين نفسه كرجل مغامرات روسيا، على صهوة أكبر بلد في العالم. لكنه جلب النظام في هذا البلد الذي غمرته الفوضى، مروضا القلة الحاكمة.