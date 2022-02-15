نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فقد تدخل أسواق الأسهم العالمية في طريق صعب، أسوأ بكثير من معظم الأحداث الجيوسياسية الأخرى في العقود العديدة الماضية.

قد يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مزيد من تعطيل إمدادات النفط الخام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، التي هي بالفعل عند أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات وتقترب من 100 دولار للبرميل، إلى مستويات أعلى.

قال نعيم أسلم، كبير محللي السوق لدى AvaTrade، في تقرير صدر الاثنين: "من المرجح أن يدفع الصراع بين روسيا وأوكرانيا أسعار النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل في وقت أقرب مما كان متوقعًا". وأضاف أن "القفزة المحتملة في أسعار النفط تعتمد على نوع العقوبات التي من المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على روسيا إذا غزت جارتها بالفعل".

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى الإضرار بالمستهلكين وقد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى إلى التحرك بسرعة أكبر لرفع أسعار الفائدة لمحاولة كبح التضخم، ومن المحتمل أن تكون هذه الأخبار سيئة للأسهم أيضًا.

كتب محللو "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير، الاثنين، أن الغزو الروسي لأوكرانيا أو تشديد العقوبات يمكن أن يضيف ما يصل إلى نقطتين مئويتين للتضخم في الأسواق المتقدمة، خاصة في أوروبا.

الأسواق قد تتجاهل بعض العناوين المخيفة.. لكن ليس عندما يتعلق الأمر بالنفط

يعتبر هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل السوق على الأرجح لا تتجاهل الصراع في أوكرانيا، على الرغم من فعلها ذلك خلال العديد من المناوشات والهجمات الإرهابية الأخرى خلال القرن الماضي.

رصد سام ستوفال كبير محللي الاستثمار في CFRA Research، رد فعل السوق على 24 حدثًا عسكريًا وإرهابيًا منذ الحرب العالمية الثانية.

وجد ستوفال أن مؤشر S&P 500 انخفض عادةً بنسبة 1٪ فقط عند ورود أنباء أولية عن حدث عسكري أو هجوم إرهابي و5.5٪ فقط على مدار حدث معين. واستغرق الأمر، في المتوسط​​، 52 يومًا فقط حتى تستعيد الأسهم خسائرها.

وكتب ستوفال: "أسواق الأسهم معرضة لخطر تداعيات الحرب على التضخم أكثر من تداعيات الغزو المحتمل لأوكرانيا". وأضاف أن "التاريخ يذكر المستثمرين بأن الأنشطة العسكرية والإرهابية المفاجئة كانت تقليديا قصيرة العمر وتمثل فرصة شراء جذابة."

لكن صراعًا عسكريًا رئيسيًا آخر على قائمة ستوفال أثّر بالفعل على سوق النفط: حرب 1990 في أعقاب غزو الكويت من قبل صدام حسين. وقد أدى ذلك إلى صدمة أكبر في السوق.

يبدو من المرجح أن الصراع في أوكرانيا سيكون أكثر إشكالية للأسواق والاقتصاد العالميين، يشبه إلى حد كبير غزو الكويت أكثر من الأحداث الإرهابية التي تحدث لمرة واحدة. يشعر آخرون بالقلق من حقيقة أن روسيا ليست مجرد لاعب مهم في سوق الطاقة.

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق المالية فيCity Index ، في تقرير الاثنين: "بالنظر إلى أن روسيا هي مورد رئيسي للنفط والحبوب ومنتج رئيسي للبلاديوم، فإن المخاوف من ارتفاع الأسعار حقيقية للغاية".

إن آخر شيء يحتاجه المستهلكون (أو المستثمرون) هو المزيد من ضغوط التضخم التي ستدفع تكاليف السلع إلى الأعلى.