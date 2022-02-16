منها ارتفاع حرارة هاتفك.. 9 علامات قد تدل على أن جوالك تعرض للاختراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لشركة "أفاست" المتخصصة ببرامج الأمن السيبراني، ارتفعت عمليات القرصنة على الهاتف، الأمر الذي يعرض البيانات الشخصية للخطر. واختراق الهاتف هي عملية الوصول إلى هاتف ذكي أو اتصالاته أو بياناته دون موافقة.

ويمكن أن تتراوح عمليات اختراق الهاتف من سرقة التفاصيل الشخصية إلى الاستماع إلى المحادثات الهاتفية. هناك عدة طرق يمكن لأي شخص من خلالها اختراق الهاتف، بما في ذلك استخدام هجمات التصيد الاحتيالي وبرامج التتبع وشبكات الـ Wi-Fi غير الآمنة.

وذكرت الشركة العلامات الأكثر شيوعًا الدالة على أن الهاتف قد تم اختراقه، إليكم ما هي: