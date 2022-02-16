السلطات السعودية توضح حقيقة بيع "أرز بلاستيكي" في الأسواق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت هيئة الغذاء والدواء السعودية على مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي زعم أن "أرز بلاستيكي" مصنوع من خليط البطاطا والبطاطا الحلوة ونكهة الأرز والصمغ الصناعي، موجود في الأسواق.

ونفت هيئة الغذاء والدواء صحة المقطع والمعلومات المتضمنة فيه، مؤكدة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق المحلية، بحسب قناة الإخبارية السعودية، الثلاثاء.

@mussa_alqahtani مرحبا بك. لطفًا الاطلاع على المرفق https://t.co/FdVfTJNPNg

وكانت هيئة الغذاء والدواء قالت عبر حسابها على تويتر ، ردا على تغريدة لأحد الأشخاص بشأن "الأرز البلاستيكي" بقولها إنها "سحبت عينات من بعض المنتجات التي درات حولها إشاعات بأنها من أنواع الأرز البلاستيكي وأحالتها إلى مختبراتها لإخضاعها للفحص الفيزيائي والتأكد من الخواص الطبيعية للأرز".

وتابعت: "تبين من نتائج التحليل عينات الأرز أنها مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية ذات العلاقة".