بعد نحو 6 أشهر على تصريح السيسي.. مصر تضع سيناريوهات لسعر رغيف الخبز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حكومته تقوم حاليا بمراجعة منظومة الخبز، مشيرًا إلى أن آخر تحريك لسعر الرغيف عام 1988 وتم رفعه إلى 5 قروش، وتكلفة الرغيف اليوم على الدولة 65 قرشا.

وأضاف مدبولي وفقا لما نقلته بوابة الأهرام: "يتم وضع سيناريوهات والهدف الرئيسي مراعاة الفئات الأكثر فقرا وما سيتم اتخاذه من إجراءات حتى لا تتأثر وتتضرر هذه الفئات"، موضحا أنه "سيتسمر الدعم بشكل كبير ولكن يجب أن يكون هناك تفكير وتحرك طفيف حتى لا تحدث فجوة، وأنه يتم دراسة كافة الاحتمالات وفور الوصول إلى اتفاق سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة له".

ويذكر أنت تصريحات مدبولي تأتي بعد نحو 6 أشهر على توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه إحدى المشروعات الصناعية بأغسطس/ آب الماضي، حكومته بتحريك أسعار منظومة رغيف الخبز المدعم، والتي يستفيد منها 72 مليون مواطن، وحال تطبيق توجيهات السيسي ستصبح هذه هي الزيادة الأولى في سعر رغيف الخبز المدعم في مصر منذ 33 عامًا ظل ثابتًا عند سعر 5 قروش،

وبشار إلى أن تكلفة إنتاج الخبز في مصر ترتفع بسبب استيرادها معظم احتياجاتها من الخارج؛ إذ تعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم بنحو متوسط 12 مليون طن سنويًا تستورده من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا، وقدرت وزارة المالية متوسط لسعر شراء طن القمح على أساس 255 دولار للطن في موازنة العام المالي الحالي 2021/2022