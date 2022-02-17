روسيا.. المُصدر الأكبر للغاز الطبيعي وهذا حجم احتياطياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مع استمرار وجود القوات الروسية قرب مناطق حدودية مع أوكرانيا، تسعى أوروبا والولايات المتحدة جاهدًا لمنع أي توغل عبر موجة من الجهود الدبلوماسية وبتعزيز قواتهما في دول الناتو المجاورة.

تصاعدت التكهنات بشأن نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجرد تهديدات إلى حرب فعلية، لكن المسؤولين والمثقفين في أوروبا قلقون بشأن تهديد آخر أيضًا: يمكن لموسكو أن تخفض - أو حتى توقف - تدفق الغاز الأحفوري المعتمد عليه بشدة.

دفعت الأسعار المرتفعة في أزمة الطاقة ملايين الأوروبيين إلى فقر الطاقة، ويؤدي الاستخدام غير المقيد للغاز الأحفوري في القارة إلى تفاقم أزمة المناخ. يجب أن يكون الحل بديهيًا - إنهاء اعتمادنا على الغاز الباهظ الثمن والقذر والمستورد بأغلبية ساحقة. سيتطلب هذا الوقوف في وجه صناعة الغاز القوية، وفي الوقت الحالي، يبدو أن عددًا قليلاً جدًا من السياسيين على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة الحيوية.

هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها اعتماد أوروبا الكبير على الغاز الروسي مشكلة. حيث تكررت القصة خلال آخر اشتباكات كبيرة مع أوكرانيا في عام 2014، ولم تنجح استجابة أوروبا بالعثور على الغاز في مكان آخر في ذلك الوقت ولن ينجح الأمر الآن أيضًا.

في عام 2013، شكلت الواردات الروسية حوالي 27٪ من استخدام الغاز في الاتحاد الأوروبي. بدلاً من تقليل الاعتماد على روسيا، بعد تسع سنوات، لا تزال أوروبا تعتمد على الغاز الروسي أكثر من أي وقت مضى، حيث يتم الآن نقل 38٪ من إمدادات الاتحاد الأوروبي من البلاد.

ووفقًا للنشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك، تصدرت روسيا قائمة الدول الأعلى بمخزون الغاز الطبيعي لعام 2020، لتصل حجم احتياطياتها إلى 48.9 تريليون متر مكعب. وجاءت روسيا في المقدمة في قائمة الدول الأعلى بصادرات الغاز الطبيعي ليصل حجم صادراتها لعام 2020 إلى 199.9 مليار متر مكعب.

وشملت قائمة الدول الأكثر استيرادًا لحصة الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي لعام 2020، ألمانيا ,(%16) وإيطاليا (%12) ,وبيلاروسيا ,(%8) وفرنسا ,(%8) و تركيا ,(%6) ودول أخرى.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب روسيا في قائمة الدول ذات الاحتياطات الأعلى للغاز الطبيعي لعام 2020.