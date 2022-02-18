أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لن تؤثر عملية الإغلاق الوشيك لشبكات الجيل الثالث على الهواتف القديمة فقط. فمع قيام شركة AT & T الأسبوع المقبل في أمريكا بذلك، وحذو شركات اتصالات الهواتف المحمولة الأخرى حذوها في وقت لاحق من العام الجاري، تتطلب مجموعة من المنتجات تحديثات لمواصلة العمل، بما في ذلك بعض أنظمة الإنذار المنزلية، الأجهزة الطبية وإشعار التصادم داخل السيارة والمساعدة على الطريق.

تمامًا كما حثّت العديد من شركات الجوال العملاء على تبديل هواتف iPhone 3G القديمة، وهواتف Android ، والقارئات الإلكترونية، والأجهزة المحمولة الأخرى بطرازات أحدث قبل الإغلاق، تحث الشركات الأخرى العملاء على تحديث أو استبدال بعض المنتجات والخدمات اليومية في منازلهم وسياراتهم قبل انقطاع الاتصال.

إذا تُركت دون معالجة، فقد تكون المخاطر كبيرة في بعض الحالات. ملايين السيارات، على سبيل المثال، قد لا يكون لديها القدرة على الاتصال بجهات الإسعاف والإنقاذ بعد الاصطدام، أو تلقي تحديثات مثل تنبيهات الموقع أو حركة المرور لأنظمة GPS المدمجة. بعض المركبات، بما في ذلك شيفروليه وبويك وكاديلاك، لديها تحديثات للسائقين لتوصيل أنظمتهم بشبكة 4G، لكن النماذج الأخرى ستفقد هذه الميزة إلى الأبد.

سمح إدخال الجيل الثالث 3G في عام 2002 لبعض أنظمة المعلومات والترفيه المبكرة للسيارات وخدمات الأمن المنزلي - الرواد في مجال المنزل الذكي - بالاتصال بالشبكات. ولكن بمرور الوقت، انتقلت الشركات اللاسلكية إلى شبكات 4G ومؤخرًا شبكات 5G.

الآن، تعمل شركات النقل الكبرى على التخلص التدريجي من تقنية الجيل الثالث في الولايات المتحدة وبعض الأسواق في الخارج. شركة AT&T التي تمتلك الشركة الأم لـ CNN ، على سبيل المثال تغلقها في 22 فبراير.

ما الذي تفعله الشركات حيال ذلك؟

يتم إعداد بعض الصناعات بشكل أفضل للتعامل مع هذا التغيير. على سبيل المثال، قامت العديد من شركات أمن المنازل بترحيل قواعد المشتركين الخاصة بها من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع على مدار العامين الماضيين. ولم تكن العملية معقدة للغاية لأنها تضمنت ببساطة وجود فني يقوم بتثبيت صندوق أو لوحة لطراز أحدث.

ولكن حتى مع هذه الجهود، من المحتمل أن يتخلف بعض العملاء والأنظمة عن الركب، وليس فقط خدمات الأمن المنزلي والمساعدة في السيارة.

تقع صناعة السيارات في منطقة رمادية أكثر. بالإضافة إلى تحديثات البرامج، يقدم بعض صانعي السيارات للمستهلكين أجزاء جديدة لإضافتها إلى التقنيات الحالية لتشغيلها على 4G. لكن البعض لا يقوم بذلك على الإطلاق. يضاف إلى ذلك أن المستهلكين على الأرجح أقل دراية بالشبكة التي تستخدمها أنظمة سياراتهم مقارنة بالشبكة التي تستخدمها هواتفهم.

ما الذي يمكنك القيام به حيال ذلك؟

كقاعدة عامة، فإن معظم السيارات التي تم تصنيعها في السنوات الخمس الماضية والتي لديها تقنية الاتصال تستخدم 4G، وفقًا لسام أبوالصميد، المحلل الرئيسي في Guidehouse Insights. يمكن لأي شخص غير متأكد مما إذا كانت سيارته ستفقد الاتصال التواصل مع الوكيل المحلي لمزيد من المعلومات.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين مما إذا كان نظام الإنذار المنزلي الخاص بهم يعمل على شبكة الجيل الثالث، فمن المحتمل أن يكون لدى شركة الأمان صفحة الأسئلة الشائعة على موقع الويب الخاص بها مع قائمة بأرقام الطراز المتأثرة. يمكن للعملاء أيضًا الاتصال بالشركة مباشرة للسؤال والترتيب للخطوات التالية.

الاضطرابات المستقبلية

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء شبكة ولن تكون الأخيرة. يهدف إيقاف تشغيل 3G في المقام الأول إلى إعادة استخدام الطيف للجيل الرابع والجيل الخامس، وهما معياران أحدث ولديهما تقنيات أفضل وأكثر كفاءة.

في عالم الأمن المنزلي، ستمنح 5G القدرة على بث فيديو عالي الدقة وخرائط تفاعلية تتيح اكتشاف الحركة حتى تتمكن شركة الإنذار من معرفة مكان انطلق الإنذار على خريطة ثلاثية الأبعاد وتتبع أي شيء يتحرك في المنطقة.

بالنسبة لأولئك القلقين بشأن التخلص التدريجي من أجهزة 4G المنزلية، فلا داعي لذلك. فعملية إغلاق هذه الشبكة لن يحدث في أي وقت قريب.