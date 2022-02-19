دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الجمعة، إن بلاده "تتبنى توجها راسخا لتعزيز شبكة علاقاتها المتوازنة والعمل بروح التعاون والثقة مع كافة الدول".

وأضاف قرقاش، عبر حسابه على تويتر، تعليقا على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند: "الاقتصادان الإماراتي والهندي يتمتعان بديناميكية تعزز المنافع المتبادلة، ومع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يسعى البلدان لرفع تجارتهما إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات وتعزيز الاستثمار والابتكار".

وتابع: "تعمل الإمارات عبر أجندة الاستقرار والازدهار إلي ترسيخ مكانتها شريكا موثوقا"، وذكر: "تتبنى الإمارات توجها راسخا لتعزيز شبكة علاقاتها المتوازنة والعمل بروح التعاون والثقة مع كافة الدول".

وقال إن "القمة الافتراضية التي جمعت الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تأتي للانتقال بالعلاقة إلى آفاق واسعة من العمل والاستثمار بالمستقبل".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، شهد الشيخ محمد بن زايد و رئيس الوزراء الهندي، خلال قمة عقداها عبر اتصال مرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند.

وتابعت الوكالة: "الاتفاقية تدشن لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الإستراتيجي بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات".