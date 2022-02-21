بكين، الصين (CNN)-- فرضت الصين عقوبات على شركتين أمريكيتين، وهما شركة لوكهيد مارتن وشركة رايثيون تكنولوجيز، ردا على موافقة الولايات المتحدة على بيع محتمل لمعدات عسكرية في وقت سابق من هذا الشهر إلى تايوان بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ ون بين، في إفادة صحفية الإثنين "الصين "تعارض بحزم وتدين بشدة" بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان، الذي "ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة" و "يقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات الصينية الأمريكية، والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأضاف وانغ أن شركتي لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز "تشاركان منذ فترة طويلة في مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية"، دون أن يذكر تفاصيل عن طبيعة العقوبات.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الولايات المتحدة على بيع محتمل لتايوان لمعدات وخدمات عسكرية، بما في ذلك خدمات هندسية لدعم نظام الدفاع الصاروخي باتريوت بتكلفة تقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي، وفقًا لبيان صدر الاثنين عن وزارة الدفاع الأمريكية في 7 فبراير/ شباط.

وردًا على ذلك، نددت الصين بالصفقة وحذرت من اتخاذ إجراءات مضادة.

يوم الاثنين، حثت الصين الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع تايوان، مضيفة أن الصين "ستتخذ جميع التدابير اللازمة" لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية بحزم.

ولم تدل بمزيد من المعلومات أو التفاصيل بشأن العقوبات.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة الشركتين بموجب قانون العقوبات الصيني المناهض للأجانب، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.

كانت الصين قد أعلنت سابقًا فرض عقوبات على لوكهيد ورايثيون، في عامي 2019 و 2020، على الرغم من أن بكين لم توضح ما الذي تنطوي عليه هذه العقوبات أو كيفية تنفيذها، وفق ما أوردته وكالة رويترز.