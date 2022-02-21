ما هي وظيفة المدرب المالي ومن يحتاج إليه؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل تريد المساعدة في معرفة كيفية شراء منزل أو سداد الديون؟ لا تعرف كيف تدير ميزانيتك؟ هل تريد رأيًا ثانيًا بشأن قرارك بالتقاعد في غضون بضع سنوات أو بدء مشروعك التجاري المستقل؟

من المفيد في بعض الأحيان استشارة مدرب مالي، وقد تصل إلى واحد مجانًا من خلال شركتك. هناك فرص لا بأس بها بأن تقدم شركتك تدريبًا ماليًا - أو ستقدم قريبًا - خاصة إذا كنت تعمل في مؤسسة كبيرة، ذلك لأن العديد من أصحاب العمل يحاولون تعزيز مزاياهم في محاولة لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم.

ماذا يفعل المدرب المالي؟

يمكن للمدرب المالي تقديم إرشادات حول العديد من القضايا المالية ومساعدتك على تحسين عاداتك.

دور المدرب المالي، وفقًا لجريج ورد من Financial Finesse، وهي شركة تدريب تخدم بشكل أساسي موظفي الشركات ضمن قائمة Fortune 500، بجزء منه علاجي والجزء الآخر يأتي كدليل مالي.

يساعدك المدرب على تحقيق أهدافك المالية من خلال فهم وضعك المالي وسلوكياتك المالية وشخصيتك، ثم يقوم بعد ذلك بتوفير التعليم والموارد المفيدة التي تمكنك من اتخاذ القرارات بثقة.

ما لا يمكن للمدربين فعله هو إدارة أموالك أو اتخاذ قرارات نيابة عنك أو التوصية باستثمارات محددة، بل يساعدك على التفريق بين مجموعة الخيارات المتاحة لك، وتنبيهك إلى مزايا قد لا تعرفها.

ما الذي يؤهل شخصًا ما ليكون مدربًا ماليًا؟

لا توجد مجموعة متطلبات عالمية يجب أن يفي بها الأشخاص كي يُعرفوا بالمدربين الماليين، ولكن لدى العديد منهم شهادات مرتبطة بهذا المجال أو خبرة تساعد في إنجاز العمل الذي يقومون به.

على سبيل المثال جميع المدربين في شركة Financial Finesse مخططون ماليون معتمدون، مما يعني أنه يتعين عليهم الحصول على درجة البكالوريوس، وتلقيهم الدورات الدراسية المطلوبة، واجتياز اختبار CFP وإكمال 4000 ساعة أو أكثر من أعمال التخطيط المالي قبل الحصول على الشهادة.

إذا كان صاحب العمل يقدم ميزة وجود مدرب مالي، فاسأل الشخص الذي تفكر بالعمل معه ما الذي يؤهله ليكون مدربًا وما هي المجالات التي يتخصص فيها للتأكد من أنه سيكون مناسبًا لك.

كيف يعمل المدرب؟

وفقًا لورد، دائمًا ما يهدف المدرب للحفاظ على اتصال مستمر مع العميل بمرور الوقت. يمكن للعميل تحديد مسار العلاقة، أي إذا كان يريد التواصل أسبوعيًا أو شهريًا أو الاكتفاء ببعض الجلسات.

يقرر العميل أيضًا كيف يريد التفاعل مع المدرب، سواء عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مكالمة الفيديو أو على التطبيق الرقمي أو عبر نظام ما قد توفره شركة التدريب.

قال ورد إن المعلومات التي يشاركها العملاء مع مدربيهم الماليين سرية ولن يتم مشاركتها مع أصحاب العمل. وأضاف: "إنها تجربة خالية من الأحكام، غالبًا ما يكون هناك خوف من أنني إذا اعترفت بأنني لا أعرف ما أفعل، فسيتم الحكم عليّ. لن نحكم على أي شخص".