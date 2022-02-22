دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ناشد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وزير التموين بشراء كميات من القمح وتخزيناه في ظل توقعات باندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نصيحة لوزير التموين .. لازمً نسرع بشراء و تخزين القمح قبل حرب اوكرانيا و روسيا ! هما بينتجوا ٣٠٪ من انتاج القمح في العالم و لو قامت حرب كل ده مش هيتوفر و الأسعار هتولع"، حسب قوله.

نصيحة لوزير التموين .. لازمً نسرع بشراء و تخزين القمح قبل حرب اوكرانيا و روسيا ! هما بينتجوا ٣٠٪ من انتاج القمح في العالم و لو قامت حرب كل ده مش هيتوفر و الأسعار هتولع !

وثغطي روسيا وأكرانيا 23% من صادرات القمح حول العالم، ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بالأسعار في حال حدوث حرب بين البلدين.

وتعتبر مصر ولبنان وليبيا من أكثر الدول العربية التي تعتمد على القمح من روسيا وأوكرانيا، في حين تحتل مصر المركز الأول من حيث استيراد القمح في العالم.

وتحتل روسيا المركز الأول على صعيد تصدير القمح إلى مصر وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن اعتراف بلاده باستقلال دونيتسك ولوغانسك، مساء الإثنين، وأمر بإرسال قوات روسية إلى هاتين المنطقتين الواقعتين شرقي أوكرانيا في مهمة "حفظ سلام".