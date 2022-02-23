6 عوامل يتوقعها الموظفون من أصحاب العمل للاستمرار

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- ليس من المستغرب أن أي شخص يتطلع إلى ترك وظيفته الحالية يرغب في الحصول على وظيفة جديدة تقدم راتبًا أفضل وتوازنًا بين العمل والحياة.

لكن مدى تأثير هذه المزايا في قرار الشخص لتغيير وظيفته اليوم مفاجئ مقارنة بما كان عليه قبل بضع سنوات وفقًا لدراسة جديدة لمؤسسة "غالوب" Gallup أُجريت على أكثر من 13 ألف موظف أمريكي. كانت آخر مرة أجرت فيها "غالوب" استطلاعًا مشابهًا عام 2015.

يجب على أصحاب العمل الجادين في كسب المواهب خلال الفترة المقبلة أن ينظروا إلى العوامل الست التالية على أنها التوقعات الأساسية للموظفين المحتملين، ويجب أن يهدفوا إلى تلبية هذه الشروط عند محاولة جذب -أو الاحتفاظ- بموظفين رائعين.

الراتب والبدلات: وجدت الدراسة أن العامل الأول عند رغبة الأشخاص بالحصول على وظيفة جديدة هو "زيادة كبيرة في الدخل أو المزايا"، وذكر 64٪ من المشاركين بأنها مهمة للغاية. وهذا يمثل ارتفاعًا عن 41٪ في عام 2015، عندما احتل "الدخل أو المزايا" المرتبة الرابعة على قائمة أولوياتهم. التوازن بين العمل والحياة: ازدادت أهمية فئة "التوازن بين العمل والحياة والرفاهية" أيضًا، إذ قال 61٪ من المشاركين أن هذه العوامل "مهمة جدًا" مقابل 53٪ في عام 2015. وأشارت المؤسسة إلى أنه "حتى بالنسبة للعمال الذين لا يعانون من الإرهاق، فإن الزيادة الكبيرة في العمل عن بعد زادت الوعي بقيمة خيارات مرونة العمل، وهي خيارات تظل موجودة إلى حد كبير". فرصة استغلال نقاط قوتهم: قال 58٪ من المشاركين إنه من المهم بالنسبة لهم إيجاد دور "يتيح لهم القيام بما يعرفون فعله أكثر". لذلك، يجب أن يبذل مسؤولو التوظيف جهدًا إضافيًا لفهم ما يثير حقاً المرشحين بشأن عملهم. الأمن الوظيفي: بعض الأمور لا تتغير أبدًا. يسعى 53٪ من المشاركين اليوم إلى الأمن والاستقرار الوظيفي إذا أرادوا تغيير وظائفهم وهي النسبة نفسها في عام 2015. سياسات تطعيم تتماشى مع معتقدات الباحثين عن عمل: يمكن أن يكون هناك انقسام كبير في المعتقدات حول اللقاح. ومع ذلك، قال 43٪ من المشاركين إنه من المهم أن يكون لدى صاحب العمل الجديد سياسات Covid تتوافق مع آرائهم الخاصة. التنوع والشمولية: لا توجد مقارنة مباشرة مع عام 2015 حول مدى أهمية هذه القضية للباحثين عن عمل لأنها لم تكن خيارًا مدرجًا في المسح السابق. لكن هذه المرة، اعتبر 42% من المشاركين أنها مهمة جدًا.

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في حين أن العوامل الست المدرجة أعلاه مهمة بشكل عام لجميع الباحثين عن عمل، قد يكون بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر اعتمادًا على مجال الباحث عن عمل أو مهاراته أو موقعه.

تم إجراء استطلاع Gallup في الفترة ما بين 16 و28 أكتوبر 2021. استجاب 13085 شخصًا بشكل عشوائي وهم يمثلون مجموعة من الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي وأعمارهم من 18 عامًا وما فوق. كان هامش الخطأ في أخذ العينات زائد أو ناقص 1% عند مستوى ثقة 95٪.