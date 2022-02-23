7 نصائح للحد من المشاكل الزوجية عند العمل من المنزل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– العمل من المنزل مع شريكك قد يكون ممتعًا لبضعة أيام، لكنه قد يشكل ضغطًا على علاقتك بعد فترة.

إليك بعض النصائح للحد من المشاكل الزوجية عند العمل عن بعد:

الاعتراف بالتحول

هناك سبب وجيه وراء عدم الخلط بين العمل والمتعة.

خصص دقيقة من وقتك لمعرفة التحديات التي قد تواجهها وحاول إيجاد روتين معين.

محادثة في الصباح

خذ بضع دقائق كل صباح لتقييم اليوم السابق ومراجعة جدول اليوم، لتجد كيف يمكنك تقديم المساعدة للشريك.

تجنب غرفة النوم أثناء ساعات العمل

حاول العمل في مكان بعيد عن غرفة النوم التي تتمتع بخصائص بعيدة عن جو العمل.

ابحث عن مكان مخصص للعمل

حدد أماكن وأوقات العمل في اليوم الذي تحتاج فيه إلى تركيز مطلق وحظر عوامل التشتت.

لا تعامل زوجتك كزميل في العمل

لا تحاول معاملة الزوجة كزميل في المكتب لمناقشة مشاكل العمل.

استخدم كلمة رمزية

هناك أيام جيدة وأيام سيئة بالتأكيد. حاول استخدام كلمة رمزية تشير إلى أنك بحاجة إلى استراحة للتخفيف من الضرر.

اللوم بطريقة فكاهية

لا بأس أن تضحك أحيانا عند حدوث خطأ ما في العمل، فذلك يكسر التوتر ويجنبك البدء في إلقاء اللوم على الآخرين.