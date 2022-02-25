أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أغلقت الأسواق الأوروبية، الجمعة، على ارتفاع ملحوظ لتعوض الخسائر التي تعرضت لها الخميس كما تعافت الأسهم الروسية نسبيا وشهد الروبل الروسي ارتفاعا مقارنة بالأمس.

وقفز مؤشر "FTSE 100" المدرج على بورصة لندن بنسبة 3.9%، في حين أغلق مؤشرا "CAC 40" الفرنسي و"Dax" الألماني على ارتفاع بنسبة 3.5%.

وجاءت هذه المكاسب في ظل بداية ثابتة لسوق "Wall Street" الأمريكي اليوم، حيث شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعا.

من جانبها، تعافت الأسهم الروسية جزئيا بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الخميس، وأنهى مؤشر "MOEX" الرئيسي اليوم بارتفاع 20% بعد خسائر بنسبة 33% الخميس.

وفي وقت ما الخميس، هوى مؤشر "MOEX" بنسبة 45% بينما كانت القوات الروسية تجتاح أوكرانيا، وشهدت العملة المحلية الروسية (الروبل) تجسنا الجمعة، لكن قيمتها تبقى قريبة من أدنى مستوى لها عبر التاريخ مقابل الدولار الأمريكي واليورو.