إعلان مهم من إيلون موسك ردا على طلب أوكراني

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رد إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، على طلب من نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، لتقديم خدمة الإنترنت إلى البلاد وسط الهجمات الروسية.

فيدوروف كان قد نشر تغريدة مخاطبا موسك قال فيها: "أثناء محاولتك استعمار المريخ - تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما تهبط صواريخك بنجاح من الفضاء - تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين! نطلب منك ذلك تزويد أوكرانيا بمحطات Starlink ولمخاطبة الروس العقلاء للتوقف".

واستجاب موسك بتغريدة قال فيها: "خدمة Starlink نشطة الآن في أوكرانيا.. والمزيد من المحطات في الطريق".

ويذكر أن ن Starlink هي عبارة عن شبكة إنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية وتهدف إلى تغطية الكوكب بنطاق عريض عالي السرعة ويمكن أن توفر الاتصال لمليارات الأشخاص الذين لا يزالون يفتقرون إلى الوصول الموثوق إلى الإنترنت.

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