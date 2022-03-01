دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما يقرب من 27٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عامًا عاطلون عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوضح الرسم البياني المستند إلى معلومات البنك الدولي أنه حتى المناطق الأكثر ثراءً مثل أمريكا الشمالية ليست مُستثناة من قضية عدم قدرة الشباب على العثور على وظائف.

وفقا لبيانات البنك الدولي، حوالي 27% من الشباب بين سن 15 إلى 24 عامًا دون عمل العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أعلى نسبة مئوية من بين جميع مناطق العالم. وحتى المناطق الأكثر تطوراً وثراء بالعالم مثل أمريكا الشمالية لم تسلم من بطالة الشباب.

على العكس من ذلك، تحتل المنطقة المكونة من الولايات المتحدة وكندا المرتبة الخامسة من أصل سبعة عندما يتعلق الأمر ببطالة الشباب، والثالثة عندما يتعلق الأمر بإجمالي البطالة، وفق بيانات البنك الدولي بناءً على نموذج منظمة العمل الدولية لعام 2020.

وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الأقل في نسبة البطالة، وهناك 4% فقط من الأشخاص الراغبين في العمل لا يجدون وظائف، بينما كان حوالي 11% من الشباب العاطلين عن العمل في عام 2020.

في حين أن أسباب بطالة الشباب متعددة ومعقدة، أظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدوليّة، أن أنظمة التدريب والمناهج التعليمية لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يؤدي إلى عدم تطابق كبير في المهارات.

إلى جانب تضرر العديد من القطاعات بعد جائحة كورونا في المنطقة العربية، مثل التصنيع والإقامة والعقارات والأنشطة التجارية والإدارية، حيث يتعرض 39.8 مليون شخص لخطر تسريح من العمل أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه تقديرات بطالة الشباب بين عمر 15 حتى 24، بالمقارنة مع تقديرات البطالة العالمية الإجمالية حسب مناطق العالم لعام 2020.