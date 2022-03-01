أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تحرير 60 مليون برميل من احتياطياتهم، حسبما أعلن البيت الأبيض ووكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، حيث يسعى القادة إلى تخفيف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الوقود.

سيأتي نصف هذا الإجمالي، 30 مليون برميل، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، وسيأتي النصف الآخر من الحلفاء في أوروبا وآسيا، ومن بين هؤلاء الحلفاء الآخرين ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا ودول أوروبية كبرى أخرى، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وأثار غزو أوكرانيا مخاوف بشأن تعطل الإمدادات من روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم. وأغلقت أسعار نفط برنت فوق 100 دولار للبرميل، الاثنين. وقفز الخام الأمريكي وخام برنت 5٪ أخرى، الثلاثاء، حتى مع اجتماع وكالة الطاقة الدولية لمناقشة الاستجابة للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأمضى المسؤولون الأمريكيون الأسابيع العديدة الماضية في المكالمات والاجتماعات مع نظرائهم من البلدان الرئيسية الموردة للطاقة في محاولة لتأمين الالتزامات بإعادة ملء أي اضطرابات في السوق. وتضمنت الجهود زيارة شخصية إلى المملكة العربية السعودية من اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لمناقشة الحاجة إلى معالجة التأثير على أسواق النفط. وأبلغت الولايات المتحدة السعودية أولا قبل الإعلان عن الاستعانة بالاحتياطي النفطي.