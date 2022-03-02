دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—في الوقت الذي تزداد فيه أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومع ضبابية المشهد فيما يتعلق بإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا في ضوء العقوبات التي فرضت عقب غزو أوكرانيا، نقدم لكم نبذة سريعة عن مخزونات الغاز بأكبر 10 دول (شاهد الانفوغراف بالأعلى)

وتتوجه أنظار الدول الأوروبية إلى الجزائر القريبة جغرافيا والتي تحتل المركز العاشر بقائمة أكبر احتياطات الغاز العالمية، إذ تملك الجزائر احتياطات من الغاز تقدر بـ4.5 تريليون متر مكعب وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن منظمة أوبك العام 2020.

وتتربع روسيا على رأس قائمة الدول التي تتمتع بأكبر احتياطات من الغاز الطبيعي بالعالم باحتياطات تقدر بـ48.9 تريليون متر مكعب تليها غيران بالمركز الثاني ثم قطر بالمركز الثالث.

ووفقًا للنشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك، تصدرت روسيا قائمة الدول الأعلى بمخزون الغاز الطبيعي لعام 2020، لتصل حجم احتياطياتها إلى 48.9 تريليون متر مكعب. وجاءت روسيا في المقدمة في قائمة الدول الأعلى بصادرات الغاز الطبيعي ليصل حجم صادراتها لعام 2020 إلى 199.9 مليار متر مكعب.

وشملت قائمة الدول الأكثر استيرادًا لحصة الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي لعام 2020، ألمانيا ,(%16) وإيطاليا (%12) ,وبيلاروسيا ,(%8) وفرنسا ,(%8) و تركيا ,(%6) ودول أخرى.