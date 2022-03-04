كيف غيّر الغزو الروسي لأوكرانيا الاقتصاد العالمي خلال أسبوع؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- هزّ أسبوع من الحرب في أوكرانيا الاقتصاد العالمي، حيث عزلت العقوبات الغربية السريعة روسيا، وانهارت عملتها وأصولها المالية، وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والغذاء.

وفقًا لبيانات البنك الدولي، يحتل الاقتصاد الروسي الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار المرتبة 11 في العالم. قبل أسبوع، كانت البلاد مسؤولة عن تجارة وفيرة في الطاقة، حيث تصدر ملايين البراميل من النفط الخام يوميًا بمساعدة شركات النفط الكبرى. كانت العلامات التجارية الغربية تقوم بأعمال تجارية نشطة في روسيا، وكان المستثمرون يقرضون شركاتها.

الآن، تم فرض وابل من العقوبات على أكبر البنوك الروسية، وأصبح التجار يتجنبون براميل نفط خام الأورال، والشركات الغربية تهرب من البلاد أو تغلق أبوابها. طُردت الأسهم الروسية من المؤشرات العالمية، وتوقفت التجارة في بعض الشركات الروسية في نيويورك ولندن.

العقوبات تمثل لكمة

قوبل غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا برد غير مسبوق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وأستراليا ودول أخرى. حتى سويسرا، المشهورة بحيادها وسريتها المصرفية، تعهدت بفرض عقوبات على روسيا.

أدت العقوبات التي أعلنت الأسبوع الماضي إلى منع أكبر بنكين في روسيا، سبيربنك و VTB ، من التعامل بالدولار الأمريكي. كما قام الغرب بإزالة 7 بنوك روسية، بما في ذلك VTB من نظام SWIFT ، وهي خدمة مراسلة عالمية تربط المؤسسات المالية وتسهل المدفوعات السريعة والآمنة.

يحاول التحالف منع البنك المركزي الروسي من بيع الدولار والعملات الأجنبية الأخرى للدفاع عن الروبل واقتصاده. في المجموع، تم تجميد أصول روسية بقيمة تريليون دولار تقريبًا بسبب العقوبات، وفقًا لوزير المالية الفرنسي برونو لو مير.

قال أوليفر ألين، اقتصادي الأسواق في "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة بحثية: "لقد فاجأت الديمقراطيات الغربية الكثيرين باتباعها استراتيجية لممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على روسيا من خلال عزلها بشكل فعال عن الأسواق المالية العالمية".

وأضاف أنه "إذا استمرت روسيا في مسارها الحالي، فمن السهل جدًا أن نرى كيف يمكن أن تكون العقوبات الأخيرة مجرد خطوات أولى في قطع حاد ودائم لعلاقات روسيا المالية والاقتصادية مع بقية العالم."

ارتفاع النفط 20٪

الاقتصاد الروسي مهم لبقية العالم بسبب موارد الطاقة الهائلة. لم يتم استهداف صادرات البلاد من النفط والغاز بشكل مباشر من قبل الحكومات الغربية، لكن هذا لم يمنع الأسعار من الارتفاع الصاروخي في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، يتم تداول النفط الخام الروسي بأكبر خصم له منذ أكثر من 30 عامًا.

تجد موسكو صعوبة في بيع الشحنات للمشترين الأجانب القلقين من الوقوع في تداعيات العقوبات المالية. يشعر مشغلو الناقلات بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها السفن في البحر الأسود، وتتخلى شركات النفط العالمية الكبرى عن عملياتها في البلاد.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنحو 20٪ منذ بداية الغزو لتتداول بالقرب من 115 دولارًا للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008. في أوروبا، قفز سعر الجملة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي، يوم الأربعاء، أكثر من ضعف ما كان عليه يوم الجمعة الماضي.

ستؤدي الزيادات الضخمة في الأسعار إلى زيادة تكلفة الوقود في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السفر والتنقل. كما أنها ستزيد من التضخم ويمكن أن تكون بمثابة عبء على النمو الاقتصادي، وتعيد إشعال المخاوف من الركود التضخمي وتعقد قرارات البنوك المركزية العالمية وهي تحاول مواجهة ارتفاع الأسعار.

السلع الأخرى آخذة في الصعود أيضًا

كما تضيف الأزمة ضغوطًا على سلاسل التوريد العالمية. أوكرانيا وروسيا معا مسؤولتان عن حوالي 14٪ من إنتاج القمح العالمي، وتوردان 29٪ من إجمالي صادرات القمح. ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة، مما جعل السلعة أكثر تكلفة بالنسبة لصانعي الأغذية، الذين من المرجح أن ينقلوا هذه التكاليف إلى المستهلكين.

كما ارتفعت أسعار زيت النخيل مع تدافع الأسواق لإيجاد بدائل لشحنات زيت عباد الشمس العالقة في موانئ البحر الأسود.

كما أن الأمور يمكن أن تسوء أكثر. في السيناريو الذي يستمر فيه القتال في أوكرانيا حتى عام 2023، وتقطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا لمدة 6 أشهر ردًا على عقوبات إضافية، قد يصل التضخم في منطقة اليورو إلى ذروته فوق 7٪ في الربع الثالث من العام الجاري، وفقًا لـ Oxford Economics.

سوف تتحمل روسيا معظم الآلام الاقتصادية. في السيناريو الذي حددته "أكسفورد إيكونوميكس"، سيكون الناتج الاقتصادي لروسيا في عام 2023 أقل بنسبة 7٪ من المستويات التي كان من الممكن أن تصل إليها دون غزو. ووفقًا لشركة الأبحاث، فإن النمو العالمي في ذلك العام سينخفض ​​بمقدار 1.1 نقطة مئوية.

الأعمال التجارية العالمية تتدافع للتكيف

لم يتم استهداف ثروات الطاقة الروسية بشكل مباشر من قبل العقوبات الغربية، لكن العديد من شركات النفط الكبرى في العالم تركت البلاد أو أوقفت استثمارات جديدة في مشاريع لاستكشاف الحقول وتطويرها.

تسارعت هجرة الشركات في الأيام الأخيرة ووصلت إلى كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا. وعلقت شركات التكنولوجيا العملاقة وشركات صناعة السيارات وتجار التجزئة وشركات الطيران عملياتها في روسيا.