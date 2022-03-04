هددت بكارثة نووية.. إليكم موقع محطة زابوريجيا الأوكرانية على الخريطة

(CNN) -- أعلنت السلطات في وقت مبكر من صباح الجمعة، إخماد حريق هدد بكارثة محتملة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا في أعقاب هجوم شنته القوات الروسية.

عمل العشرات من رجال الإطفاء على إخماد الحريق، الذي بدأ بعد أن أطلقت وحدات عسكرية روسية النار على مبنى تدريب خارج مجمع المفاعل الرئيسي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية (SES) في بيان على تلغرام صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.. وأضاف البيان "لم يسقط قتلى او جرحى".

وقالت الوكالة في البيان إن الحريق تم إخماده في الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد حوالي ساعة من تأكيد وجود رجال الإطفاء في الموقع. وقالت السلطات في وقت سابق إن مستويات الإشعاع في الخلفية طبيعية وإن القتال توقف مؤقتا.

في وقت مبكر من يوم الجمعة، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على موقع فيسبوك، القوات الروسية بارتكاب "هجوم إرهابي" من خلال إطلاق النار عمدًا على محطة الطاقة - مما قد يعرض حياة الملايين للخطر.

وقال زيلينسكي في المنشور "الدبابات الروسية المجهزة بالصور الحرارية تطلق النار على الكتل الذرية. إنهم يعرفون ما الذي يطلقون عليه. لقد كانوا يستعدون لهذا "الهجوم ".

قال زيلينسكي إن حقيقة قيام روسيا بشن هجمات على مقربة من المحطات النووية الأوكرانية أمر خطير للغاية، مشيرًا إلى مأساة تشيرنوبيل وضحاياها.

وقال "يوجد 15 مفاعلا نوويا في أوكرانيا. إذا انفجر أحدهم، فهذه هي النهاية للجميع، هذه نهاية أوروبا. سيتعين على كل أوروبا الإخلاء".

وأضاف زيلينسكي: "لم تطلق أي دولة غير روسيا النار على مفاعلات محطة للطاقة الذرية. للمرة الأولى، وهي المرة الأولى في التاريخ"، داعياً القادة الأوروبيين إلى "الاستيقاظ الآن" وإيقاف القوات الروسية "قبل أن تتحول هذه إلى كارثة نووية. "

وقال أندري توز، المتحدث باسم المصنع، لشبكة CNN يوم الجمعة، إن المصنع الواقع بالقرب من مدينة إنرهودار في جنوب شرق أوكرانيا، لم يتعرض لأية أضرار جسيمة في الهجوم، مضيفًا أنه عندما وصل رجال الإطفاء في البداية، منعتهم القوات الروسية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الجهة المنظمة الأوكرانية أبلغت المنظمة بعدم وجود تغيير في مستويات الإشعاع المبلغ عنها وأن الحريق لم يؤثر على المعدات "الأساسية".

أين تقع المحطة؟ تقع في مدينة إنرهودار، جنوب شرق أوكرانيا، على بعد حوالي 70 ميلاً (112 كيلومترًا) من مدينة زابوريزهزهيا. تعمل 6 وحدات طاقة في المنشأة، مع بدء تشغيل أولها في عام 1984، وفقًا لشركة ”Energoatom“، مشغل الطاقة النووية الأوكراني.

ما مقدار الطاقة التي تولدها؟ تولد المحطة 40-42 مليار كيلوواط في الساعة، وهو ما يمثل خمس متوسط إنتاج الكهرباء السنوي في أوكرانيا وما يقرب من 47٪ من الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية الأوكرانية.