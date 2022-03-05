لماذا لم تعد الفجوات المهنية في السير الذاتية مشكلة كبيرة بعد الآن؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لطالما كان يُنظر إلى الفجوات الزمنية خلال المسيرة المهنية في السير الذاتية على أنها إشارات حمراء لبعض مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف.

أوضحت كارول فيشمان كوهين، المديرة التنفيذية والشريكة فيiRelaunch ، التي تساعد الشركات على إطلاق وتوسيع البرامج التي تساعد الموظفين على العودة إلى القوى العاملة، أنه في بعض الأحيان هناك قلق من أن هذا الوقت يترك المرشح يعاني من فجوات تكنولوجية أو الحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم مرة أخرى مع دوره، أو أن هناك خوفًا من عدم جدية عودته.

قال جيرامي كايمان، رئيس LHH Recruitment Solutions ، إنه تاريخيًا، كان هناك بعض التحيز حقًا حول الفجوات المهنية، بعضها مبرر، والبعض الآخر لم يكن كذلك.

ولكن مع ترك ملايين الأشخاص وظائفهم أثناء الوباء لمجموعة من الأسباب بدأت المواقف حول الثغرات في السيرة الذاتية في التحول.

قالت فيشمان كوهين: "لقد خفف الوباء بالتأكيد من وصمة العار التي تحيط بالانقطاع الوظيفي.. إنها أكثر شيوعًا الآن وقد اعتاد مسؤولو التوظيف على رؤية ذلك في السير الذاتية."

أطلقت LinkedIn ميزة جديدة، الثلاثاء، تمنح المستخدمين خيار إضافة "فترات الراحة المهنية" إلى قسم الخبرة في ملفهم الشخصي. يمكن للمستخدمين إدخال التواريخ واختيار سبب الفجوة، بما في ذلك تقديم الرعاية، الانتقال الوظيفي، التسريح، الصحة والرفاهية، السفر والعمل التطوعي. يمكنهم أيضًا تضمين تفاصيل إضافية حول كيفية قضاء الوقت.

قالت كاميلا هان هي، كبيرة مديري المنتجات والملفات الشخصية ومنتجات الهوية في LinkedIn إنه "من خلال منح الناس طريقة معترف بها لعرض فترات انقطاع حياتهم المهنية بفخر في ملفهم الشخصي، فإننا نجعل العالم يعرف أن أخذ استراحة مهنية أمر احترافي".

كيفية معالجة الفجوة

إذا سأل صاحب عمل محتمل عن انقطاع وظيفي، قالت فيشمان كوهين إن المفتاح هو الاعتراف بالاستراحة والتركيز على سبب كونك أفضل مرشح للوظيفة. كما اقترحت طرح أمور من العمل السابق أو الخبرات التطوعية التي تعرض مهاراتك، وإبقاء التركيز بعيدًا عن الفجوات الزمنية بين الوظائف أثناء المقابلات.