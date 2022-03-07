القاهرة، مصر (CNN) -- تحملت الحكومة، استقبال السائحين العالقين الذين حالت ظروف الطيران نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا دون عودتهم إلى بلادهم، كما تحملت تكاليف سفر عودة بعض السياح إلى البلاد الأوروبية المجاورة، في حين أكد خبراء أن وقف رحلات الطيران السياحية من روسيا وأوكرانيا سيؤثر سلبًا على أعداد وإيرادات السياحة المصرية، مؤكدين أن الحل في تعويض هذا التأثير من خلال جذب سياح من أسواق أخرى خاصة أوروبا.

ومنذ اندلاع الحرب، تحملت الحكومة المصرية تكاليف إقامة السياح الأوكرانيين الذين انتهت برامجهم السياحية، كما تحملت تكاليف رحلات عودة حوالي 4 آلاف سائح أوكراني إلى الدول الأوروبية المجاورة لبلادهم منذ الأسبوع الماضي، بحسب تصريحات تليفزيونية للسفير نادر سعد، السبت الما ضي.

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الرحلات السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا توقفت منذ اندلاع الحرب، وتستقبل مصر في الوقت الحالي رحلات طيران من روسيا فارغة لإعادة السياح الروسي من مصر، مما أثر على حجم السياحة في مصر، غير أنه أكد صعوبة تقدير حجم هذا التأثير سواء على أعداد السياحة أو على الإيرادات بشكل عام.

أضاف عاقل في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن غرفة المنشآت السياحية وجهت الفنادق لتحمل تكاليف استقبال السياح العالقين في مصر سواء من روسيا أو أوكرانيا أو مولدوفا الذين حالت ظروف الطيران لعودتهم إلى بلادهم، متابعًا أن معظم الفنادق في شرم الشيخ والغردقة بها سياح من روسيا أو أوكرانيا ولكن بنسب مختلفة.

وخاطبت غرفة المنشآت الفندقية، الفنادق في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، باستقبال السائحين العالقين الذين حالت ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، على أن يتحمل صندوق السياحة تكاليف الإقامة والوجبات مقابل 10 دولارات لليلة الواحدة في الفنادق ثلاث نجوم، أما الفنادق الرابعة والخمسة نجوم العرض على النزلاء إما المفاضلة بين عرضين إما استمرار إقامتهم بالفندق مع منحهم سعر تفضيلي متميز لا تتجاوز قيمته السعر التعاقدي في ذات الفندق أو نقل النزلاء بمعرفة شركة السياحة إلى ففندق آخر فئة ثلاث نجوم.

أشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن مصر تركز في الوقت الحالي على جذب سياح من أسواق دول أوروبا الغربية وأسواق من دول أخرى لتعويض غياب السياحة الروسية والأوكرانية خلال الفترة المقبلة.

وذكر تقرير لجهاز الإحصاء، أن إجمالي قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا بلغت 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار خلال نفس العام.

من جانبه قال الخبير السياحي عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق، إن الحرب الروسية على أوكرانيا ستؤثر سلبًا على إيرادات وأعداد السياحة المصرية، وهي نسبة من الصعب معرفتها في ظل عدم الإعلان عن حجم وأعداد الرسمية عنها، وسيزيد التأثير مع إعلان شركة مصر للطيران وشركة الطيران الروسية وقف الرحلات.

أضاف صدقي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تعويض مصر هذا التأثير يرتبط بتطورات الحرب الروسية على الأوكرانية، ففي حالة تطور الحرب سيؤثر الأمر سلبًا على السياحة بشكل عام، ولكن حال التوصل لاتفاق ومفاوضات فأن الأمر يعتمد على هذا التفاوض وبناءً عليه يتوقع هذا التأثير على السياحة المصرية، متابعًا ولكن في الوقت الحالي في ظل حالة الريبة بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، يصعب تحديد هذا الأثر.

وقال عمرو صدقي، أتمنى أن تتوصل الأطراف المتنازعة إلى مفاوضات لحل الأزمة في القريب العاجل؛ لأن الأمر سيؤثر على الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وهو ما ظهر في ارتفاع أسعار النفط والقمح وارتباك في حالة الاقتصاد العالمي، مما يؤثر على السفر بوجه عام