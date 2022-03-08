دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف مستشار مفتي مصر، مجدي عاشور، التاجر المحتكر بـ"الملعون" مقتبسا ذلك عن النبي محمد وذلك في ظل أزمة ارتفع أسعار الخبز غير المدعوم في البلاد والتحسب لارتفاع قادم في الأسعار نتيجة التطورات العالمية.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه أحمد موسى، عن التاجر الذي يُخفي السلع كي يقل توافرها في السوق ويرفع سعرها: "سيدنا النبي قال المحتكر ملعون"، حسب قوله.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية قائلا للتجار: "فلوسك مش هتنفعك... ده مش كلام نظري ده كلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم".

وتواجه مصر أزمة ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم وسط اتهامات لعدد من التجار بالتسبب بهذه الأزمة والتذرع بالتطورات الدولية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا.

وكان قد وجه الإعلامي المصري عمرو أديب رسالة غير مباشرة عبر برنامج "ألحكاية" الذي يقدمه على "أم بي سي مصر"، عن تحضير الخبز في المنازل مشيرا إلى أن بعض "الناس في أمريكا" يقومون بذلك، ما أثار تفاعلا على تويتر.

امريكا ايه اللي بتخبز عيش في البيت الشعب الامريكي بياكل في المطاعم معندوش وقت يعمل اكل في البيت والسوبر ماركت فيه عيش كل الأشكال من غير طوابير متوفر وامريكا بتدفع ٦٠٠ دولار بدل بطالة لاي امريكي فقد وظيفته #عمرو_اديب يكذب ولايتجمل وبعدين البسطرمة في مصر اغلي من اللحمة ياسطي https://t.co/UvDQwHmLnw