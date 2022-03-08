(CNN)-- هدد مسؤول روسي كبير بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا، الاثنين، ردًا على حظر استيراد النفط المحتمل الذي قد تواجهه موسكو قريبًا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في خطاب متلفز: "فيما يتعلق بالاتهامات التي لا أساس لها ضد روسيا... وفرض حظر على نورد ستريم 2، لدينا كل الحق في اتخاذ قرار مماثل وفرض حظر على ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، والذي يتم تحميله اليوم عند حده الأقصى 100٪"، مشيرًا إلى قرار المنظمين الألمان الشهر الماضي بوقف التصديق على خط أنابيب غازبروم الثاني، نورد ستريم 2.

وتزود روسيا أوروبا بنحو 40٪ من الغاز. تعتمد ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، على روسيا للحصول على ما يقرب من 50٪ من غازها الطبيعي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون بنشاط عن طرق لحظر واردات النفط الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الروسي في الوقت الذي تحاول فيه التعامل مع العقوبات الاقتصادية الشديدة.

كان الغرب مترددًا حتى الآن في فرض عقوبات كبيرة على قطاع الطاقة في روسيا بسبب كيفية تأثيره على الاقتصاد العالمي، لكنه يقترب الآن من القيام بذلك حيث تعمل أوروبا على تنويع مصادر الطاقة لديها.