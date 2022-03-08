أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة "Shell" البريطانية عزمها الكف عن شراء النفط الروسي وخططها للانسحاب من سوق الطاقة الروسي، الثلاثاء.

وقالت شركة الطاقة العملاقة إن لديها خطط لـ"الانسحاب من كل أسواق الهيدروكربون الروسي، بما في ذلك النفط الخام، والمنتجات البترولية والغاز والغاز الطبيعي المسال، على مراحل، في ظل اللالتزام بتوجيهات الحكومة"، حسبما جاء في بيانها الصحفي.

وأكدت Shell أنها وفي "خطوة أولى فورية ستتوقف عن شراء النفط الخام الروسي وستقفل محطات الوقود الخاصة بها وعمليات تزويد الطائرات المدنية بالوقود وتبديل الزيوت في روسيا".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بن فان بيوردن: "نحن ندرك أن قرارنا الأسبوع الماضي بشراء شحنة من النفط الخام الروسي لتحويله إلى بترول وديزل، رغم أن أمن عمليات التزويد كانت أولوية بالنسبة لنا، لم يكن صحيحا ونحن آسفون".

وتابع المسؤول قائلا: "وكما قلنا سابقا سنخصص أرباح الكمية المحدودة المتبقية من النفط الروسي لصندوق مخصص، وسنعمل مع شركائنا في قطاع الإغاثة والوكالات التي تُعنى بالمساعدات الإنسانية على مدار أيام وأسابيع للتأكد من أن الأموال ستذهب من هذا الصندوق كمساعدات على رفع أضرار الحرب عن الشعب الأوكراني"، حسب قوله.

وتابع فان بيوردن قائلا: "التهديدات اليوم بوقف خط الغاز إلى أوروبا يجسد الخيارات الصعبة والعواقب المحتملة لقراراتنا"، حسب تعبيره.

وكانت قد أعلنت الشركة الأسبوع الماضي انسحابها من الشراكة من "Gazprom" الروسية في ظل غزو موسكو لأوكرانيا.