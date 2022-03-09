مع ارتفاع أسعار البنزين.. إليكم نصائح للحد من استهلاك وقود السيارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –بينما تواصل روسيا هجومها العسكري في أوكرانيا، ترتفع أسعار الوقود بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي على طول ساحل الخليج الأمريكي في عام 2005.

ووفقا لشركة خدمة معلومات أسعار النفط، التي تجمع الأسعار لجمعية السيارات الأمريكية، لم يدفع السائقون الأمريكيون هذا المبلغ أبدًا مقابل البنزين.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نشهدها جميعاً، لا شك بأننا جميعنا نبحث عن طرق اقتصادية للحد من استهلاك الوقود، إليكم 6 نصائح تساعدكم على الحد من هدر الوقود:

１. الحمل الخفيف: الوزن الكثير يرفع استهلاك الوقود، لذا حاول ألا تحزم الكثير من الأشياء قدر الإمكان. تقول وكالة حماية البيئة إن كل 45 كيلوغراماً إضافياً يرفع استهلاك الوقود بحوالي 2٪.

２. لا تهدر أموالك على الأمور باهظة الثمن: راجع دليل المالك لمعرفة نوع الوقود الذي تحتاجه سيارتك. إذا أوصى الدليل باستخدام الوقود العادي، فاستخدمه، إذ أن استخدامك وقود “السوبر” سيهدر الكثير من المال.

３. استخدم مثبت السرعة: إذا كنت تقود على تضاريس متساوية نسبياً، يمكن لنظام تثبيت السرعة أن يمنع تغييرات السرعة غير الضرورية التي تهدر الوقود. في اختبارات أجراها موقع Edmunds.com، ظهر أن استخدام مثبت السرعة عند سرعة 120 كيلومتراً في الساعة سيؤدي إلى توفير الوقود بنسبة ما بين 10٪ إلى 15٪.

４. احفظ مسار اليمين: حتى لو كنت تقود بسرعة ثابتة، فإن السرعة العالية تهدر الوقود. ضمن نطاق السرعات العادية للطرق السريعة، ستؤدي زيادة كل 15 كيلومتر في الساعة إلى هدر الوقود بنسبة 15٪ إلى 20٪.

５. تجنب الاختناقات المرورية: حاول ألا تعلق في الأزمات المرورية، إذ يتسبب التباطؤ بالقيادة بهدر الكثير من الوقود.

６. التفاصيل الصغيرة: لأسباب تتعلق بالسلامة والاقتصاد في استهلاك الوقود، يجب أن تعطي سيارتك نظرة جيدة قبل الانطلاق. تأكد من ضبط ضغط الإطارات بالشكل الصحيح وأن مصفاة الهواء والمحرك يعملان بشكل جيد.