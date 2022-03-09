معدلات التضخم تواصل الارتفاع في دول الخليج باستثناء دولة واحدة.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وفقًا لتقرير معدلات التضخم في دول الخليج الصادر عن مركز الإحصاء الخليجي، بلغ معدل التضخم %2.0 في شهر ديسمبر 2021 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. ومن ضمن الدول ارتفع معدل التضخم في قطر كأعلى نسبة من بين دول الخليج ليبلغ %6.5 في شهر ديسمبر 2021 مقارنة مع ذات الفترة في 2020، وجاءت الكويت بعدها بنسبة %4.3، ثم سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت %3.8، لتليها الإمارات بنسبة %2.5 والسعودية بنسبة %1.2، بينما سجلت البحرين نسبة %0.4-، لتصبح الدولة الوحيدة ضمن القائمة التي حققت انخفاضًا في معدلات التضخم خلال هذه الفترة.

ومن جهة أخرى أصدر مركز الإحصاء الخليجي نسبة معدل التضخم لأسعار المستهلك وفقًا للمجموعات الرئيسية. ليحتل قطاع النقل أعلى نسبة وصلت إلى 9.0% ثم قطاع الثقافة والترفيه بنسبة وصلت 7.2٪ ويليه قطاع التعليم بنسبة 3.6%.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على معدل التضخم في شهر ديسمبر2021 مقارنة مع ذات الفترة لعام 2020 في دول الخليج، إضافة إلى نتائج معدل التضخم وفقًا للمجموعات الرئيسية.