كيف تدير أموالك بنجاح وسط الاضطرابات العالمية؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع الغزو الروسي المدان دوليًا لأوكرانيا، هناك شيء واحد مؤكد: لا أحد يعرف بالضبط كيف ستسير الأمور.

حتى الآن، لم تؤد حالة عدم اليقين المزعجة هذه إلى تدهور الأسواق بشكل مستمر. تعرضت الأسهم الأمريكية لضربة في الأسبوع الذي حدث فيه الغزو، لكنها استعادت بعض تلك الخسائر منذ ذلك الحين. لكن من المرجح أن يشهد السوق تقلبات مع تطور الأحداث.

وقالت ماري آدم، المخططة المالية المعتمدة ومقرها فلوريدا: "من الصعب تحديد ذلك.. نحن فقط لا نعرف".

ولكن إذا كنت قلقًا بشأن ما إذا كان الاضطراب الجيوسياسي قد يؤثر سلبًا على مدخراتك واستثماراتك، فإليك بعض الطرق لتقييم وضعك والحماية من الخسائر المحتملة.

لا تتداول بناء على العناوين الرئيسية

إن التقارير الإخبارية السريعة عن الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء أو الحديث عن حرب عالمية محتملة أو هجوم نووي تبعث على القلق.

لكن التاريخ يظهر غالبًا أن اتخاذ القرارات المالية بناءً على استجابة عاطفية للأحداث الكبرى غالبًا ما يكون اقتراحًا خاسرًا على المدى الطويل.

قال دون بينيهوف، كبير مسؤولي الاستثمار في Liberty Wealth Advisors واستراتيجي الاستثمار السابق في Vanguard إن إجراء تغيير جذري في خضم كل حالة عدم اليقين كهذه هو عادةً قرار "ستندم عليه".

انظر إلى فترات الحرب والأزمات الأخرى في القرن الماضي وسترى أن الأسهم عادت عادةً أسرع مما كان يتوقعه أي شخص، وكان أداؤها جيدًا في المتوسط ​​بمرور الوقت.

بدلاً من إجراء تغييرات بناءً على رد فعلك على الأحداث الأخيرة، قم أولاً بمراجعة وضعك المالي بشكل شامل.

قم بتغطية احتياجاتك النقدية على المدى القريب

إنها دائمًا فكرة جيدة، ولكن بشكل خاص عند مواجهة أحداث كبيرة خارجة عن إرادتك، للتأكد من أن لديك أصولًا سائلة لتلبية احتياجاتك الأكثر إلحاحًا.

وهذا يعني تخصيص أموال كافية نقدًا أو أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل لتغطية مدفوعات الضرائب على المدى القريب وحالات الطوارئ غير المتوقعة وأي نفقات كبيرة قادمة.

يُنصح بهذا أيضًا إذا كنت متقاعدًا أو تقترب من التقاعد، وفي هذه الحالة قد ترغب في الحصول على سيولة كافية لتغطية عام أو أكثر من نفقات المعيشة التي ستدفعها عادةً من خلال عمليات السحب من محفظتك الاستثمارية، كما قال روب ويليامز، العضو المنتدب للتخطيط المالي ودخل التقاعد وإدارة الثروات في Charles Schwab.

راجع تحملك للمخاطر

من السهل القول إن لديك درجة عالية من التسامح مع المخاطر عندما يواصل S&P 500 تحقيق مستويات قياسية. لكن عليك أن تكون قادرًا على تحمل التقلبات التي تأتي حتمًا مع الاستثمار بمرور الوقت.

لذا قم بمراجعة مقتنياتك للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع تحملك للمخاطر لطريق قد يكون أكثر وضوحا في المستقبل. وأثناء ذلك، اكتشف ما تعنيه لك "خسارة" المال.

قال بينيهوف: "هناك العديد من التعريفات للمخاطرة والخسارة". على سبيل المثال، إذا كنت تحتفظ بأموال في حساب توفير، فمن المحتمل أن يتفوق التضخم على معدل الفائدة الذي تربحه. لذلك بينما تحتفظ برأس المال الخاص بك، فإنك تفقد القوة الشرائية بمرور الوقت.

إعادة توازن محفظتك

بالنظر إلى عائدات الأسهم القياسية في السنوات القليلة الماضية، قد يكون الآن هو الوقت المناسب لإعادة توازن محفظتك إذا لم تكن قد فعلت ذلك منذ فترة.

قالت ماري آدم إنه على سبيل المثال، قد يكون لديك نسبة كبيرة من الأسهم التي تولد تدفقات نقدية إيجابية كبيرة ومستدامة، وللمساعدة في استقرار عائداتك في المستقبل، اقترحت إعادة تخصيص بعض الأموال في الأسهم ذات القيمة الأبطأ نموًا والتي تدفع أرباحًا من خلال صندوق مشترك.

قم باستثمارات جديدة ببطء

إذا كان لديك مبلغ كبير، ربما بعت للتو شركتك أو منزلك، أو حصلت على ميراث أو مكافأة كبيرة، فقد تتساءل عما يجب أن تفعله به الآن.

نظرًا لكل حالة عدم اليقين العالمية، توصي ماري آدم باستثمارها في أجزاء أصغر بشكل دوري، على سبيل المثال، كل شهر لفترة زمنية معينة، بدلاً من استثمارها مرة واحدة.

وقالت: "وزع استثماراتك بمرور الوقت لأن أخبار هذا الأسبوع ستكون مختلفة عن أخبار الأسبوع المقبل".

أعد تقييم الافتراضات

في الأشهر التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام للحد من التضخم المرتفع، لكن الآن ربما ليس بنفس القدر.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين، يوم الأربعاء، إن "الآثار قريبة المدى على الاقتصاد الأمريكي لغزو أوكرانيا، والحرب المستمرة، والعقوبات، والأحداث القادمة تظل غير مؤكدة إلى حد كبير". وأضاف: "بالنظر إلى الوضع الحالي، يجب أن نتحرك بحذر".

ابذل قصارى جهدك ودع الأمور تسير كما تشاء

ضع في اعتبارك أنه من المستحيل اتخاذ خيارات مثالية لأنه لا يوجد لدى أي شخص معلومات كاملة.

قالت ماري آدم: "اجمع الحقائق الخاصة بك. حاول اتخاذ أفضل قرار بناءً على تلك الحقائق بالإضافة إلى أهدافك الفردية وتحمل المخاطر".