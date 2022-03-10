مخزون الذهب في الدول العربية.. ما هي الدولة التي تملك النسبة الأعلى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة-- (CNN) في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، التي كان لها تأثير على الزيادة العالمية في المعدن النفيس، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 8-10% منذ اندلاع الحرب، مما تسبب في ضعف في حركة المبيعات، خاصة بين الطبقة المتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر من حركة البيع، ويتركز شرائها في المشغولات الذهبية عيار 21، بحسب ما ذكره مسؤولون باتحاد الصناعات المصرية.

ويلعب الذهب دورًا مهمًا في إدارة احتياطيات البنوك المركزية، باعتبارهم أهم المالكين للمعدن الأصفر، الذي يحتفظ به كمستودع للقيمة وضمانا لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.

ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، انخفضت احتياطيات الذهب العالمية بمقدار 12 طناً في يناير، في استمرار للتبديل بين صافي المشتريات والمبيعات في الأشهر الأخيرة. كان الجزء الأكبر من الانخفاض في يناير ناتجًا عن عمليات بيع كبيرة من كازاخستان (17 طنًا)، بينما شهدت روسيا (3 أطنان) وبولندا (2 طن) وأوزبكستان (1 طن) ومنغوليا (1 طن) أيضًا انخفاضًا في احتياطيات الذهب في يناير.

ومن بين الدول العربية، احتلت السعودية المركز الأول في احتياطيات الذهب التي بلغت 323 طن، استنادًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، لتليها لبنان بمقدار 286 طن، ثم الجزائر باحتياطات بلغت 173.6 طن.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية وفقًا لمخزون الذهب في عام 2021.

ملاحظة: تعتمد بيانات مجلس الذهب العالمي لاحتياطي الذهب علي الإحصاءات المالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، لتعقب مشتريات ومبيعات البنوك المركزية المُبلغ عنها جنبًا إلى جنب مع الذهب كنسبة مئوية من احتياطياتها الدولية.