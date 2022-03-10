أكثر البنوك الأجنبية امتلاكا للديون المستحقة على روسيا

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- حظرت روسيا على مواطنيها شراء الدولار الأمريكي، لتكمل عزلة الاقتصاد الذي كان يطمح في السابق للانضمام إلى نادي القوى المالية العالمي.

في الآونة الأخيرة، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، روج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومساعديه للروبل كبديل محتمل للدولار الأمريكي، بحجة أنه يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. وزعموا أن روسيا ستصبح واحدة من أكبر خمس اقتصادات في العالم.

أدى سعي بوتين للهيمنة على جيرانه، بدءًا من هجومه على جورجيا في عام 2008، واستمرارًا مع ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 وغزو أوكرانيا الشهر الماضي، إلى تمزيق ما تبقى من أحلام الزعيم الاستبدادي الاقتصادية.

تسعى روسيا جاهدة لمنع الانهيار الاقتصادي منذ أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيون آخرون عقوبات على جزء كبير من النظام المصرفي في البلاد، بما في ذلك تجميد مئات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات التي كانت موسكو تخزنها لسنوات لحماية الاقتصاد. يقدر المحللون أن أكثر من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية والذهب أصبحت الآن خارج الحدود.

ووفقًا لبنك التسويات الدولية، بلغ عدد الديون المستحقة على روسيا من البنوك الأجنبية حوالي 121 مليار دولار. إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على حجم الديون المستحقة وفقًا للدول التي تنتمي إليها البنوك الأجنبية اعتبارًا من سبتمبر 2021.