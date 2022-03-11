مستويات قياسية في التضخم تشهدها أمريكا منذ 40 عامًا.. إليكم كم بلغت

نيويورك، الولايات المتحدة -- (CNN) استمرت الأسعار في الارتفاع الشهر الماضي في أمريكا، مما دفع مقياس التضخم الرئيسي إلى مستوى لم يشهده منذ يناير 1982.

وأفاد مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس سلة السلع والخدمات، بلغ 7.9٪ خلال فترة الـ 12 شهرًا التي انتهت في فبراير، دون تعديلات موسمية، ليتماشى مع ما توقعه الاقتصاديون.

وأدت أسعار الغاز والطعام والمسكن إلى زيادة الأسعار في فبراير. حيث ارتفعت أسعار فبراير بنسبة 0.8٪، مع تعديلها وفقًا للتقلبات الموسمية، وهي زيادة أكبر مما كانت عليه في يناير.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1٪ الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أبريل 2020. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.9٪، وهي أكبر قفزة منذ يوليو 1981. وارتفعت أسعار محلات البقالة بوتيرة أسرع بلغت 8.6٪ عن العام الماضي. نفس الفترة، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 1981.

ارتفعت أسعار البنزين وحدها بنسبة 6.6٪ وساهمت بنحو ثلث الزيادة الإجمالية للتضخم في فبراير. خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 38٪.

حوالي ثلث الزيادة البالغة 24 سنتًا للغالون في سعر الغاز العادي حدثت في الأيام الخمسة الأخيرة من الشهر، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وفقًا للبيانات التي جمعتها خدمة معلومات أسعار النفط لجمعية السيارات الأمريكية “AAA”. لكن الأسعار قفزت منذ ذلك الحين، مع ارتفاع غالون الغاز العادي 71 سنتًا، أو حوالي 20٪، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، ليبلغ 4.32 دولارًا للغالون يوم الخميس. هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لأرقام التضخم لشهر مارس.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على مستويات التضخم في أمريكا انتهاء بشهر فبراير 2021.