ما السبب المفاجئ وراء ارتفاع أسعار العطور؟ وما علاقة ذلك بأوقات التوتر؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفعت أسعار العطور الفاخرة مؤخرًا بمستويات لم نشهدها من قبل. الأمر لا يتعلق فقط بالتضخم المتزايد، فالأسباب مرتبطة أكثر بسلوك المستهلك في أوقات التوتر وعدم اليقين.

وفقًا لأحدث البيانات من شركة أبحاث السوق NPD، فقد ارتفع متوسط ​​سعر التجزئة للعطور بنسبة 15٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وهو 3 أضعاف متوسط ​​الزيادة البالغة 5٪ خلال العامين الماضيين.

وقالت لاريسا جنسن، نائب رئيس NPD ومستشارة صناعة التجميل: "التضخم العام ليس بالضرورة القصة هنا. لقد بدأنا نرى هذا النمو المتضخم خلال الوباء حيث كان المستهلكون على استعداد لشراء المزيد من العطور".

وتابعت: "لقد افترضنا أن الناس يتطلعون إلى علاج أنفسهم بقليل من الكماليات خلال هذه الأوقات الصعبة. تسمح لنا الروائح العطرة بالهروب للحظات، وتجربة عاطفة مختلفة".

ازدهرت مبيعات العطور خلال الوباء، مدفوعة بالطلب القوي على العطور ذات الأسعار الأعلى، العطور التي تحتوي على نسبة أعلى من الزيوت التي تجعل الرائحة تدوم لفترة أطول بمجرد وضعها. بالنظر إلى العطور وحدها (باستثناء الروائح المنزلية)، ارتفعت المبيعات العام الماضي بنسبة 52٪ مقارنة بعام 2020.

قال ستيفان دي لافافيري، رئيس مجموعة شركات Estée Lauder لتصنيع العطور إن الشركة ترى أن هذا الاتجاه ينعكس في مبيعاتها.

وأضاف أن الطلب على العطور الفاخرة مدفوع من قبل المستهلكين الذين يريدون رائحة فريدة ومصنوعة بمكونات أكثر دقة.

قال لافافيري: "نحن متفائلون جدًا بأن الاهتمام بالعطور الفاخرة سيستمر بفضل الابتكارات المثيرة، وأسواق العطور الجديدة التي تحتضن هذه الفئة الفرعية والمستهلكون يريدون دائمًا قطعة صغيرة من الرفاهية في حياتهم".

نظرًا لأن المستهلكين ينجذبون بشكل متزايد إلى المزيد من العطور الراقية، قال لافافيري إن الشركة تحاول تشجيع عمليات الشراء من خلال تقديم حوافز مثل التجربة من خلال أخذ العينات، وتقديم الهدايا، والتفاعل معهم بطريقة شخصية من خلال الاستشارات الافتراضية.