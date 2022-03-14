دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يوجد سوى 12 دولة في العالم تقدم الحماية القانونية الكاملة للمرأة، وفقًا لتقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022”، الذي نشره البنك الدولي مؤخرًا. وتوجد نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع 178 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة.

وفي 86 بلدًا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة إلى ان هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.

ويعتمد تقرير هذا العام على 8 مؤشرات تُؤثِّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، والمؤشرات هي القدرة على التنقل، مكان العمل، والأجور، والزواج، والإنجاب، وريادة الأعمال والأصول والمعاشات التقاعدية.

وتقدم البيانات معايير موضوعية وقياسية للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. ففي 12 بلداً فقط تتمتع النساء بوضع قانوني مساو لوضع الرجل. كانت بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، واليونان، وأيسلندا، وأيرلندا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد هي الدول الوحيدة التي تقدم حقوقًا متساوية كاملة للرجال والنساء، على الأقل من منظور قانوني. وكل هذه الدول هي أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وسجَّلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب صحراء أفريقيا أكبر تحسينات على مؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون في 2021، لكنهما لا تزالان متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام.

ولا تتمتع المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. مع أن المنطقة شهدت أكبر تحسن في قوانينها نتيجة للإصلاحات في خمس دول. لكنها لا تزال متأخرة عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام مع منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء.

وهذه الإصلاحات تمت في دول كالبحرين، التي سنَت نظام الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، ورفعت القيود عن قدرة النساء على العمل ليلاً. وألغت أيضًا أحكامًا تعطي السلطة المختصة صلاحية حظر أو منع النساء من العمل في وظائف أو صناعات مُعيَّنة.

وسنَّت مصر تشريعًا يحمي النساء من العنف الأسري ويقضي بتيسير الحصول على الائتمان للنساء بحظر التمييز ضد المرأة في الخدمات المالية. وحظرت الكويت التمييز ضد المرأة في العمل واعتمدت تشريعًا للتحرش الجنسي في مكان العمل، وسن لبنان تشريعًا يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل، وسمحت سلطنة عُمان للنساء بتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلما يُسمح للرجال.

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