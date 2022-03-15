أكبر منصة لتداول العملات المشفرة تحصل على أول رخصة في دولة خليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وهي الرخصة الأولى من نوعها لـ"بينانس" باعتبارها مزود لخدمة أصول التشفير، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت الوكالة عن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بينانس"، تشانغبينغ زاو، قوله "تشكل الرخصة الممنوحة لنا من مملكة البحرين علامة فارقة في مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم، وأود بهذه المناسبة أن أشكر "فريق البحرين" ممثلاً بالقيادة ذات الرؤية السديدة ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك على ما تم بذله من جهد عظيم لتسهيل تحقيق هذا الإنجاز".

وأضاف زاو أن "ذلك لن يقتصر فقط على المستوى المحلي، وإنما العالمي أيضًا على صعيد تلبية متطلبات المشرعين، بل وحتى تجاوز تطلعاتهم من خلال حماية العملاء والمستخدمين وفقاً لسياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصارمة".

وبموجب الرخصة، سيتم إتاحة القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء، وذلك بإشراف من المشرعين في مملكة البحرين.

من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج: "ساهم "فريق البحرين" في تأسيس بنية تحتية ذات مصاف عالمي لدعم النمو السريع لصناعة التشفير وسلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين".

وتسعى "بينانس" إلى توسع نشاطها في أكثر من دولة خليجية. وقالت تقارير إن الإمارات تستعد لمنخ تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، في محاولة لجذب منصات العملات المشفرة.