دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –تشير معلومات لدى الولايات المتحدة بأن الصين أبدت بعض الانفتاح على تزويد روسيا بالمساعدة العسكرية والمالية المطلوبة كجزء من حربها على أوكرانيا، حسبما قال مسؤول غربي ودبلوماسي أمريكي لشبكة CNN، وتنقل ما تعرفه إلى حلفائها في الناتو.

لم يتضح بعد ما إذا كانت الصين تعتزم تزويد روسيا بهذه المساعدة، حسبما قال مسؤولون أميركيون مطلعون على المعلومات الاستخبارية لشبكة CNN. ولكن خلال اجتماع مكثف استمر سبع ساعات في روما، حذر أحد كبار مساعدي الرئيس جو بايدن نظيره الصيني من "التداعيات والعواقب المحتملة" بالنسبة للصين التي يجب أن تدعم روسيا قريبًا، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة.

سلطت سلسلة الأحداث الضوء على القلق المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين من الشراكة الناشئة بين موسكو وبكين حيث يعمل بايدن على عزل ومعاقبة روسيا على عدوانها في أوكرانيا. بينما قال المسؤولون إن الرئيس الصيني انزعج مما حدث منذ الغزو الروسي، لا يوجد ما يشير إلى أن الصين مستعدة لقطع دعمها بالكامل.

وهذا يترك احتمالًا مقلقًا للمسؤولين الأمريكيين وهو أن الصين قد تساعد في إطالة أمد نزاع دموي يقتل المدنيين بشكل متزايد، بينما يعزز أيضًا تحالفًا استبداديًا في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة.

في برقية دبلوماسية، نقلت الولايات المتحدة إلى حلفائها في أوروبا وآسيا أن الصين أعربت عن استعدادها لمساعدة روسيا، التي طلبت دعمًا عسكريًا. لم تذكر البرقية بشكل قاطع أنه تم تقديم المساعدة. وقال أحد المسؤولين أيضًا إن الولايات المتحدة حذرت في البرقية من أن الصين ستنكر على الأرجح استعدادها لتقديم المساعدة.

ومن الجانب الصيني، يرفض المسؤولون الصينيون التقارير التي تفيد بأن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن روسيا لجأت إلى الصين، جارتها الجنوبية وطلبت المساعدة عسكريًا واقتصاديًا. ومع ذلك، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، هذه أكاذيب تروج لها الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقعGlobal Firepower الذي يتعقب ميزانيات الإنفاق الدفاعي السنوية لكل دولة مشاركة في تصنيفه لتقديرات عام 2022، وهي أموال مخصصة من قبل الحكومات لتغطية الجوانب المختلفة لقوة قتالية دائمة أي المشتريات والصيانة / الدعم والمعاشات التقاعدية. تصدرت الولايات المتحدة القائمة بمجموع بلغ 770 مليار دولار أمريكي، لتليها الصين بتقديرات وصلت إلى 250 ترليون دولار، ثم روسيا بإجمالي 154 مليار دولار أمريكي لعام 2022.

واحتلت السعودية، من بين الدول العربية المرتبة التاسعة في القائمة، بإجمالي 46 مليار دولار، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الـ13 بإجمالي حوالي 25 مليار دولار. نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على تصنيف الدول بحسب قدرة ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية الإجمالية، من الأعلى إلى الأدنى.