نمو الاقتصاد السعودي بنسبة %3.9 في 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –استنادًا لآخر الإحصاءات التي نشرتها هيئة الإحصاء السعودية، ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة بلغت %3.2 في عام2021 مقارنة مع العام السابق. ووفقًا للتقديرات المذكورة من الهيئة، إذ حقق النمو في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربعي نسبة بلغت %6.7 مقارنة مع ذات الفترة من عام 2020، وارتفاع بنسبة %1.6 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة للنمو الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ مقداره %10.9 على أساس سنوي، و%1.8 على أساس ربعي. وفي المقابل بلغ الارتفاع في الأنشطة غير النفطية نسبة %5.1 على أساس سنوي، و%1.2 على أساس ربعي.

ونسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوية لعام 2021 وفقًا للأنشطة الاقتصادية، ارتفع معدل نمو نشاطات تكرير الزيت بنسبة سنوية بلغت %16.6، لتليها نشاطات الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت لتصل نسبة نموها إلى %9.5، وفي المرتبة الثالثة احتلت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نسبة نمو سنوية بمقدار %8.7 لعام 2021.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على إحصاءات نمو الناتج المحلي السعودي لعام 2021