روسيا تعلن تحويل أموال الديون الخارجية: الكرة في ملعب أمريكا

(CNN)-- أعلنت الحكومة الروسية أنها قامت بتحويل أموال لسداد ديونها الخارجية المستحقة الدفع، الأربعاء، "لكن الأمر متروك للدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة"، لسحب الأموال من الحسابات الروسية المجمدة بفعل العقوبات الغربية.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" إن "إمكانية أو استحالة الوفاء بالتزاماتنا بالعملة الأجنبية لا تعتمد علينا، فنحن لدينا المال، وقمنا بالدفع، والكرة الآن في ملعب أمريكا".

وأضاف أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن توضح ما إذا كان من الممكن سداد المدفوعات من حسابات العملة الأجنبية الروسية التي تم تجميدها بموجب العقوبات الغربية"، وأكد أن "روسيا لديها كل الأموال اللازمة لسداد الديون الخارجية".

وتحتاج موسكو إلى دفع 117 مليون دولار، الأربعاء، من مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية بالدولار.

وعلى الرغم من أن روسيا أصدرت سندات يمكن سدادها بعملات متعددة منذ عام 2018، إلا أن هذه المدفوعات يجب أن تتم بالدولار، ولم تكن هذه مشكلة قبل شن الحرب على أوكرانيا.

وبحسب وزير المالية الروسي، فإن العقوبات الغربية "غير المسبوقة" حالت دون وصول روسيا إلى نصف احتياطياتها الأجنبية، التي تقدر بحوالي 315 مليار دولار.