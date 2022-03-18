كيف يمكنك الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كما هو متوقع، قرر نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الأربعاء، رفع سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2018. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، ولكن بزيادات صغيرة. كما رفعت بنوك مركزية في العالم العربي أسعار الفائدة بعد خطوة الفيدرالي الأمريكي.

قال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في Bankrate.com: "عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار الفائدة، فإنها تعود إلى مستويات ما قبل الوباء، حيث يعكس بنك الاحتياط الفيدرالي ببطء التخفيضات التي فرضها في عام 2020".

فيما يلي بعض الطرق لتحديد موقع أموالك بحيث يمكنك الاستفادة من معدلات فائدة أعلى، وحماية نفسك أيضًا من آثارها السلبية.

بطاقات الائتمان

عندما يرتفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية والذي يعرف باسم سعر الإقراض المصرفي لليلة واحدة، فإنه سيرفع أسعار الإقراض المختلفة التي تقدمها البنوك لعملائها. وقال ماكبرايد إنه يمكنك أن تتوقع قريبا ارتفاعًا في أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان الخاصة بك. لذا، فإن أفضل نصيحة لك للفترة المقبلة هي بذل كل جهد ممكن لتسديد أرصدتك بسرعة.

قروض السكن

ارتفعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يستمر ذلك.

إذا كنت على وشك شراء منزل أو إعادة تمويله، فاحصل على أقل سعر فائدة ثابت متاح لك في أقرب وقت ممكن.

ومع ذلك، لا تقم بعملية شراء كبيرة لا تناسبك فقط لأن أسعار الفائدة قد ترتفع. قال المخطط المالي المعتمد في تكساس لاسي روجرز، إن الاندفاع إلى شراء عنصر باهظ الثمن مثل منزل أو سيارة لا تتناسب مع ميزانيتك هي وصفة للمشاكل، بغض النظر عما ستفعله أسعار الفائدة في المستقبل.

المدخرات المصرفية

قال ماكبرايد إنه إذا كنت تحتفظ بالأموال النقدية في البنوك الكبرى التي لا تدفع أي شيء تقريبًا كفوائد على حسابات التوفير، فلا تتوقع أن يتغير ذلك لمجرد أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة. ذلك لأن البنوك الكبرى لديها عدد كبير من الودائع وليس لديها قلق بشأن جذب عملاء جدد.

لكن البنوك الأخرى، التي تتطلع إلى الاحتفاظ بحسابات لديها وجذب المزيد من الأعمال، من المرجح أن تقدم أسعارًا أفضل بكثير.

الأسهم

عادةً ما يكون أداء شركات الخدمات المالية مثل البنوك جيدًا في بيئات ارتفاع أسعار الفائدة لأنها، من بين أمور أخرى، تجني المزيد من الأموال على القروض. يمكن لشركات التأمين أن تزدهر أيضًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عائدات الأوراق المالية التي يحتفظون بها في محافظهم.

عادة، يمكن أن تتضرر العقارات من ارتفاع الأسعار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها يمكن أن تثبط الطلب.

لا تستفيد شركات التكنولوجيا أيضًا من المعدلات الأعلى. قال المخطط المالي المعتمد دوج فلين، المؤسس المشارك لشركة Flynn Zito Capital Management، إنه بالنظر إلى قيام مزودي الخدمات السحابية والبرمجيات بإصدار أسعار اشتراك للعملاء، فقد ترتفع كذلك مع التضخم.

السندات

سوف تنخفض أسعار السندات في ظل ارتفاع الأسعار، ولكن إذا كنت تنوي شراء السندات، فستستفيد من ذلك، خاصة إذا كانت سندات قصيرة الأجل، حيث انخفضت الأسعار أكثر من المعتاد مقارنة بالسندات طويلة الأجل.

قال ماكبرايد إن "السندات ليست بديلاً عن حساب التوفير الخاص بك". تحتفظ السندات بقوتها الشرائية إذا لم تكن بحاجة إلى لمسها لمدة 5 سنوات على الأقل. قد تكون أيضًا ذات فائدة خاصة للأشخاص الذين يخططون للتقاعد في السنوات الخمس إلى العشر القادمة حيث ستكون بمثابة استثمار سنوي آمن يمكنهم الاستفادة منه إذا لزم الأمر في السنوات القليلة الأولى من التقاعد.

ولكن إذا لم تكن خبيرًا في السندات، فمن الأفضل لك الاستثمار في صندوق متخصص في تحقيق أقصى استفادة من بيئة ارتفاع أسعار الفائدة.