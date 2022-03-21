نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- مع ارتفاع أسعار النفط الخام، تجني شركات النفط الأموال بأرباح هائلة مكتسبة مع عدم وجود استثمار إضافي عمليًا.

حققت "إكسون موبيل" أرباحًا بقيمة 23 مليار دولار في عام 2021، أكبر أرباح لها منذ 7 سنوات. ومع ارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن تحقق ما يقرب من 33 مليار دولار العام الجاري. وحققت شركة "بريتيش بتروليوم" 12.8 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تكسب 15.6 مليار دولار في عام 2022.

أدى هذا المستوى من نمو الأرباح الهائل إلى الحديث على جانبي المحيط الأطلسي حول الحاجة إلى ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات النفط الكبرى. يمكن أن توفر هذه الضرائب مساعدة مالية مباشرة للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الطاقة.

فرضت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضرائب أرباح غير متوقعة في الماضي بدعم سياسي واسع. لكن هذه المرة، اقتصر الدعم في الغالب على الأحزاب الليبرالية في كلا البلدين.

عارض رئيس الوزراء بوريس جونسون الفكرة. ومن المتوقع أن يضع وزير ماليته، ريشي سوناك، خطط الحكومة البريطانية لمساعدة المواطنين على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة، الأربعاء.

في واشنطن، يجادل المؤيدون الديمقراطيون لضريبة الأرباح المفاجئة بأنها الطريقة العادلة الوحيدة لمساعدة الأشخاص الذين لم يعد بامكانهم القيادة أو تدفئة منازلهم.

دعا حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة إلى زيادة الضرائب على الأرباح التي حققتها شركات النفط والغاز في بحر الشمال لمدة عام للمساعدة في دفع مجموعة متنوعة من تدابير الإغاثة المالية.

وفي الولايات المتحدة، من شأن مشروع القانون الأمريكي أن يفرض ضرائب على أرباح شركات النفط الكبرى من أسعار النفط الخام فوق المستويات التاريخية الأخيرة، لدعم دافعي الضرائب من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

لكن هذا يفترض أن متوسط ​​أسعار النفط يبلغ 120 دولارًا للبرميل، وقد قفزت الأسعار إلى ما فوق ذلك المستوى قبل أسبوعين. على الرغم من تراجع الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أنه يسلط الضوء على التحدي المتمثل في كتابة تشريعات حول سوق النفط المتقلب.

تجادل المجموعات التجارية لكل من صناعات النفط الأمريكية والبريطانية بأن مقترحات ضريبة الأرباح المفاجئة ستعمل ضد الدعوات لزيادة الإنتاج المحلي في تلك البلدان كوسيلة لتعويض خسارة النفط الخام الروسي.