(CNN)-- أطلقت شبكة غير ربحية، الاثنين، قاعدة بيانات لتتبع أصول الروس البارزين الذين لديهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفقًا لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، تُعتبر هذه البيانات العامة "الأكثر شمولاً لأصول الأوليغارش حتى الآن"، حيث تم التعاون مع 27 منصة إعلامية لإطلاق أداة التعقب. الأداة تفاعلية وتعرض "الثروة الهائلة التي يُحتفظ بها خارج روسيا من قبل الأوليغارشية والشخصيات الرئيسية المقربة" من الرئيس الروسي.

كشف المشروع الاستقصائي عن أكثر من 150 أصلًا بقيمة 17 مليار دولار مجتمعة، بما في ذلك الممتلكات، الطائرات الخاصة، اليخوت، القصور وغيرها. اكتشف الصحفيون هذه الأصول من خلال البحث في سجلات الأراضي وسجلات الشركات والتسريبات الخارجية.

قال درو سوليفان، ناشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، في بيان صحفي: "روسيا تحت حكم فلاديمير بوتين كانت تحت سيطرة مجموعة صغيرة جدًا من الأشخاص، يبقونه في السلطة بينما يستفيدون من نظام المحسوبية على حساب الشعب الروسي".

يخضع هذا النظام للتدقيق منذ غزو بوتين لأوكرانيا، حيث سعت الحكومات الغربية إلى تجميد أصول الرئيس الروسي والأوليغارش في الخارج - ومنعهم من السفر. والهدف ذو شقان؛ العقوبات بمثابة عقاب للطبقة الحاكمة في روسيا وأداة لمحاولة إجبار بوتين على التراجع.

تم طرح الفكرة في فبراير/ شباط قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لصحيفة الغارديان، التي تعد جزءًا من المشروع. تم إطلاق المشروع بـ "قائمة تضم 35 شخصًا تم تسميتهم العام الماضي من قبل زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني على أنهم "عوامل تمكين رئيسية ومستفيدون من نظام الكليبتوقراطية في الكرملين".

وكتبت الغارديان أنه بعد ثلاثة أسابيع فقط من الغزو، "يخضع 27 من هؤلاء الأفراد للعقوبات في الولايات المتحدة وأوروبا، كما تم إدراج 7 آخرين في القائمة السوداء بكندا".

رومان أبراموفيتش، البالغ من العمر 55 عامًا، هو أحد الأشخاص المدرج أسماؤهم في قائمة الـ 35 شخصًا، وتقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار. على الرغم من أن المملكة المتحدة لم تعاقبه وقد نفى صلاته ببوتين، أعلن أبراموفيتش مؤخرًا أنه يعتزم بيع نادي تشيلسي لكرة القدم، الذي استحوذ عليه في عام 2003.

تظهر قاعدة بيانات OCCRP أنه يمتلك ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من الأصول، بما في ذلك عقارات في الريفيرا الفرنسية الفاخرة وطائرة خاصة من بومباردييه والعديد من العقارات المنتشرة في جميع أنحاء لندن.

الآخرون المدرجون في قاعدة البيانات هم: رجل الأعمال أليشر عثمانوف وإيغور سيتشين (الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت) وأوليغ ديريباسكا، ملياردير جمع ثروته من تجارة الألمنيوم.