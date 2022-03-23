دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل متوسط سعر لتر البنزين حول العالم إلى 1.33 دولار، حسب موقع Global Petrol Prices ، لكن هناك تفاوت كبير في الأسعار بين بلدان العالم، فأعلى سعر وصل لـ2.88 في هونغ كونغ في 21 مارس/أذار. في حين كانت الأردن الدولة الأعلى بين الدول العربية في سعر لتر البنزين الذي وصل 1.53 دولار.

يتتبع موقع Global Petrol Prices.com أسعار التجزئة لوقود السيارات والكهرباء والغاز الطبيعي في أكثر من 150 دولة. وتستخدم بيانات الموقع للبقاء على إطلاع بتكلفة الطاقة عبر البلدان وللتحقق من الاتجاهات بمرور الوقت، وفقاً للموقع.

كقاعدة عامة، فإن الدول الغنية لديها أسعار أعلى بينما البلدان الأفقر والبلدان التي تنتج النفط وتصدره لديها أسعار أقل بشكل ملحوظ. إحدى الاستثناءات الملحوظة كانت في الولايات المتحدة التي تعد دولة متقدمة اقتصاديًا، ولكن أسعار الغاز منخفضة فيها. ترجع الفروق في الأسعار بين الدول إلى الضرائب والإعانات المختلفة للبنزين.

وتتمتع جميع البلدان بإمكانية الوصول إلى أسعار النفط نفسها للأسواق الدولية، لكنها قررت بعد ذلك فرض ضرائب مختلفة. نتيجة لذلك، يختلف سعر التجزئة للبنزين.

وفي المركز الثاني بعد الأردن بالنسبة لأعلى أسعار البنزين في الدول العربية خلال مارس/ أذار، كان المغرب حيث وصل سعر لتر البنزين إلى 1.462 دولار، تلاه اليمن (0.986).

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه للدول الأعلى بأسعار البنزين لكل لتر حول العالم، وأسعار البنزين لكل لتر بالدولار الأمريكي في الدول العربية حتى 21.